Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, mevkidaşlarına İran'a yönelik saldırıların 2 ila 4 hafta daha süreceğini söylediği ileri sürüldü.

Dildar Baykan Atalay  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
Axios: Rubio, mevkidaşlarına İran savaşının 2 ila 4 hafta daha süreceğini söyledi

Ankara

Axios'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Rubio, bugün G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, İran'a yönelik saldırıların 2 ila 4 hafta daha süreceğini belirtti.

Rubio toplantıda, ABD'nin İran ile ciddi görüşmeler yapmaya da yakın olduğuna işaret ederek, bölgeye çok sayıda yeni ABD askerinin yönlendirildiğini ve Trump yönetiminin gerilimi tırmandıracak seçenekleri de değerlendirdiğini ifade etti.

Toplantıda, ABD'nin İran'a yönelik tüm hedeflerini gerçekleştirmede kararlı olduğunu vurgulayan Rubio, ABD'nin İran ile halen aracılar üzerinden iletişim kurduğunu aktardı.

Rubio, Tahran'da kararları kimin aldığına dair hala bir belirsizlik olduğunu, ABD ile müzakere etmek isteyen İranlı yetkililerin suikast korkusuyla telefonlarını açmaktan kaçındığını iddia etti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Paris'te gazetecilere yaptığı açıklamada da İran'a yönelik saldırıların aylar değil haftalar sürmesini beklediklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu anlamsız, hukuksuz savaşın faturasını çatışmaların tarafları kadar tüm insanlık da ödüyor
Türkiye ile Slovenya arasında "Sosyal Güvenlik Anlaşması" imzalandı
Bakan Kurum: Küresel gerçekler yeniden şekilleniyor ve hepimiz bundan etkileniyoruz
Bakan Fidan İran, Pakistan ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıktı

ABD'de nükleer kapasiteli bombardıman uçaklarının bulunduğu üs üzerinde izinsiz uçan dronlar soruşturuluyor

ABD'de nükleer kapasiteli bombardıman uçaklarının bulunduğu üs üzerinde izinsiz uçan dronlar soruşturuluyor

Axios: Rubio, mevkidaşlarına İran savaşının 2 ila 4 hafta daha süreceğini söyledi

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Netanyahu, Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı

CBS News: Beyaz Saray, İran'ın 15 maddelik öneriye bugün yanıt vermesini bekliyor

CBS News: Beyaz Saray, İran'ın 15 maddelik öneriye bugün yanıt vermesini bekliyor
ABD basını: İran'a saldırılarda şu ana kadar 303 ABD askeri yaralandı, milyarlarca dolar kaybedildi

ABD basını: İran'a saldırılarda şu ana kadar 303 ABD askeri yaralandı, milyarlarca dolar kaybedildi
ABD Dışişleri Bakanı, Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için "müzakere" kararlılığını vurguladı

ABD Dışişleri Bakanı, Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için "müzakere" kararlılığını vurguladı
