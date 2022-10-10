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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB Ukrayna'ya füze saldırıları sonrası Rusya sınırından mesaj gönderdi: Ukraynalılar boyun eğmeyecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın füze saldırılarının ardından Estonya'da Rusya sınırına giderek Ukrayna'ya destek mesajı verdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 10.10.2022
AB Ukrayna'ya füze saldırıları sonrası Rusya sınırından mesaj gönderdi: Ukraynalılar boyun eğmeyecek Fotoğraf: Viacheslav Ratynskyi/AA

Brüksel

Von der Leyen, Estonya'yı ziyareti sırasında Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile Rusya sınırına çok yakın bir noktadan video mesaj yayımladı.

"Rusya bir kez daha dünyaya terörü ve gaddarlığı savunduğunu göstermiştir." diyen von der Leyen, saldırıların sorumlularından hesap sorulması gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, "Ukraynalılar boyun eğmeyecek. Ukraynalılar sonuna kadar yanlarında olduğumuzu biliyor." dedi.

Estonya Başbakanı Kallas da video mesajını çektikleri yerin hemen ilerisinde Rusya toprakları bulunduğunu belirterek "AB'nin doğu sınırındayız. Ukraynalılara açık bir mesaj gönderiyoruz. Sizi her şekilde destekliyoruz." diye konuştu.

Ukrayna'ya hava savunma sistemi verilmesi gerektiğine işaret eden Kallas, bu sayede Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna'nın kendini koruyabileceğini ifade etti.

Ukrayna'da başkent Kiev başta olmak üzere birçok şehre Rusya tarafından fırlatılan füzelerin neden olduğu patlamalarda 9 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna’nın enerji, askeri ve iletişim altyapısına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı düzenlediklerini açıkladı.

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