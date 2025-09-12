Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM: Rus İHA'larının Polonya hava sahasını ihlal etme haberlerini derin endişeyle takip ettik

Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasına girmesi hakkındaki haberleri derin endişeyle takip ettiklerini belirtti.

İslam Doğru  | 12.09.2025 - Güncelleme : 12.09.2025
New York

DiCarlo, "Uluslararası Barış ve Güvenliğe Yönelik Tehditler" başlığı altında toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

"Rus askeri insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlal ederek Polonya'ya girdiği yönündeki haberleri derin endişeyle takip ettik." diyen DiCarlo, BM'nin olayla ilgili iddiaları veya raporları doğrulama veya teyit etme konumunda olmadığını söyledi.

DiCarlo, 9 ve 10 Eylül'de Polonya'nın, 19 Rus İHA'sının hava sahasını ihlal ettiği konusunda Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirdiğini aktararak, "Ukrayna'daki savaş sırasında komşu ülkelerde İHA'ların tespit edilmesi ilk kez olmuyor. Ancak, birden fazla İHA'nın komşu bir ülkenin hava sahasında bu kadar derine girmesi ilk kez oluyor." dedi.

Polonya ve NATO müttefiklerinin söz konusu tehdidi etkisiz hale getirmek için ilk kez güç kullandığını hatırlatan DiCarlo, Genel Sekreter Antonio Guterres'in, ilgili herkesin sorumlu davranması ve zaten tehlikeli derecede yüksek olan gerilimi daha da tırmandıracak her türlü eylem ve söylemden kaçınması yönündeki çağrısını yinelediklerini belirtti.

Rusya tarafından Polonya’nın hava sahasının ihlal edilmesi

Polonya, 10 Eylül'de Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı insansız hava araçlarını düşürdüğünü duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'daki askeri hedeflere yoğun saldırılar düzenlendiğini, Polonya'daki tesislerin saldırılarda hedef alınmadığını açıklamıştı.

Polonya, daha sonra Belarus ve Ukrayna ile olan doğu sınırlarındaki hava trafiğine kısıtlamalar getirildiğini açıklamıştı.

