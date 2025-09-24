AB liderleri, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu marjında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.
İstanbul
Von der Leyen ve Costa, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından yaptıkları aynı mesajı içeren paylaşımlarda, BM 80. Genel Kurulu için bulundukları New York'ta Şara ile iyi bir görüşme yaptıklarını duyurdu.
Good exchange with President Al-Sharaa on the challenges that Syria faces during its transition.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 23, 2025
The European Union continues to promote a genuine, inclusive, peaceful and Syrian-led transition, free from harmful foreign interference.
We are committed to increasing our… pic.twitter.com/DRamgvPSHL
Görüşmede, Suriye'nin geçiş sürecinde karşılaştığı zorlukları ele aldıklarını aktaran Costa ve von der Leyen, AB'nin "zararlı dış müdahalelerden uzak, kapsayıcı, barışçıl ve Suriyelilerin liderliğinde bir geçiş sürecini" desteklediğini kaydetti.
Costa ve von der Leyen, Suriye ile siyasi diyaloğu artırma, acil insani ihtiyaçları karşılama ve ülkenin yeniden inşasını desteklemede kararlı olduklarını vurguladı.
