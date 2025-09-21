Dolar
Dünya

Suriye'nin Lazkiye ilinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Suriye'nin Lazkiye ilinin kırsalında çıkan orman yangınları, itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ahmet Karaahmet  | 21.09.2025 - Güncelleme : 21.09.2025
Suriye'nin Lazkiye ilinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor Fotoğraf: Şevket Akça/AA

Lazkiye

Lazkiye'nin Nisibin ve Sükeriye köylerinde gün içinde arka arkaya üç yangın çıktı. Alevlerin, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana yayılması üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

Lazkiye Sivil Savunma Sorumlusu Abdülbaki Keyyel, AA muhabirine, yangınların birkaç saat içinde kontrol altına alınmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

Keyyel, "Ancak bölgenin genişliği ve patlamamış mayınlar ile mühimmatların bulunması, ekiplerimizin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri." dedi.

En büyük yangının Sükeriye ve Reyhaniye köyleri yönünde, Türkmen Dağı bölgesinde çıktığını belirten Keyyel, "Bu yangın en karmaşık ve en geniş çaplı olanı. İdlib ve diğer bölgelerden takviye ekipler gönderildi. İtfaiye ve sivil savunma ekipleri tüm güçleriyle söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Lazkiye'deki tüm itfaiye personeli de seferber edildi." diye konuştu.


