Dolar
42.09
Euro
48.37
Altın
3,981.64
ETH/USDT
3,449.80
BTC/USDT
104,150.00
BIST 100
10,970.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra ilindeki ihlallerini sürdürüyor

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneybatısında yer alan Kuneytra ili kırsalındaki ihlalleri devam ediyor.

Ömer Koparan  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra ilindeki ihlallerini sürdürüyor Fotoğraf: Bakr Al Kasem/AA

Şam

İsrail ordusu, Kuneytra ilinde işgal ettiği yerleşim yerlerinin giriş ve çıkışlarına güvenlik bariyerleri inşa etti.

Kuneytra'nın Batı Samadaniyye, Doğu Samadaniyye ve Cubbatül Haşeb köylerinin giriş ve çıkışlarına, açılıp kapanabilir metal bariyerler yerleştirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Köylerin girişine yerleştirilen demir bariyerler, İsrail askerleri tarafından kontrol ediliyor.

Halkın günlük yaşamını olumsuz etkileyen bariyerler, bölgeye erişimi ciddi ölçüde kısıtlıyor.

Bariyerlerin kurulduğu bölgelerde Birleşmiş Milletler (BM) güçleri devriye geziyor.

İsrail ordusu ayrıca Cubbatül Haşeb ve Samadaniyye köylerinde iş makineleriyle askeri noktalarını güçlendiriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Kocaeli Valisi Aktaş: Çöken apartman ve tahliye edilen binalardaki çalışmalar tamamlanma noktasına geldi
MİT Başkanı Kalın, Hamas Müzakere Heyeti Başkanı Hayye ve beraberindeki heyetle görüştü
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından hakem Zorbay Küçük hakkındaki iddialara ilişkin açıklama
Ankara'daki sivil toplum kuruluşları "Gazze'ye insani yardım" çağrısında bulundu

Benzer haberler

İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra ilindeki ihlallerini sürdürüyor

İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra ilindeki ihlallerini sürdürüyor

Filistin Tutuklu Çalışmaları Merkezi: İsrail ekim ayında 39'u çocuk 540 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 3 artarak 68 bin 875'e çıktı

Uzmanlara göre İsrail, Hollanda'daki seçimin kaybedenleri arasında

Uzmanlara göre İsrail, Hollanda'daki seçimin kaybedenleri arasında
İsrail'in Gazze dahil son 2 yılda bölgede düzenlediği saldırıların maliyeti 76,3 milyar dolara ulaştı

İsrail'in Gazze dahil son 2 yılda bölgede düzenlediği saldırıların maliyeti 76,3 milyar dolara ulaştı
Beyaz Saray: ABD Başkanı Trump, pazartesi günü Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecek

Beyaz Saray: ABD Başkanı Trump, pazartesi günü Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet