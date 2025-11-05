İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra ilindeki ihlallerini sürdürüyor
İsrail ordusunun, Suriye'nin güneybatısında yer alan Kuneytra ili kırsalındaki ihlalleri devam ediyor.
Şam
İsrail ordusu, Kuneytra ilinde işgal ettiği yerleşim yerlerinin giriş ve çıkışlarına güvenlik bariyerleri inşa etti.
Kuneytra'nın Batı Samadaniyye, Doğu Samadaniyye ve Cubbatül Haşeb köylerinin giriş ve çıkışlarına, açılıp kapanabilir metal bariyerler yerleştirildi.
Köylerin girişine yerleştirilen demir bariyerler, İsrail askerleri tarafından kontrol ediliyor.
Halkın günlük yaşamını olumsuz etkileyen bariyerler, bölgeye erişimi ciddi ölçüde kısıtlıyor.
Bariyerlerin kurulduğu bölgelerde Birleşmiş Milletler (BM) güçleri devriye geziyor.
İsrail ordusu ayrıca Cubbatül Haşeb ve Samadaniyye köylerinde iş makineleriyle askeri noktalarını güçlendiriyor.