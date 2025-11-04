Dolar
Dünya

Beyaz Saray: ABD Başkanı Trump, pazartesi günü Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecek

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı pazartesi günü Beyaz Saray'da ağırlayacağını teyit etti.

Hakan Çopur  | 04.11.2025 - Güncelleme : 04.11.2025
Beyaz Saray: ABD Başkanı Trump, pazartesi günü Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecek

Washington

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın ABD ziyaretine ilişkin konuştu.

Sözcü Leavitt, Trump ile Şara arasındaki görüşmeye ilişkin, "Bu toplantının pazartesi günü Beyaz Saray'da gerçekleşeceğini teyit edebilirim. Bu, barışın sağlanması için dünyanın her yerinden herkesle görüşmek üzere Başkan'ın diplomatik çabalarının bir parçasıdır." açıklamasını yaptı.

Başkan Trump'ın Orta Doğu ziyaretinde Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı alarak "tarihi bir adım" attığını kaydeden Leavitt, yönetimin bu konuda önemli ilerlemeler gerçekleştirdiğini ifade etti.

Trump ile Şara arasındaki görüşmede başta ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarının kaldırılması olmak üzere ikili ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'ye yönelik yaptırımları içeren Sezar Yasası'nın Kongre tarafından kaldırılmasını desteklediklerini açıklamıştı.

