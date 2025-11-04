Dolar
42.09
Euro
48.36
Altın
3,934.25
ETH/USDT
3,211.30
BTC/USDT
100,646.00
BIST 100
10,914.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de bir yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı, uçuşlar bir süre durduruldu

FBI, Ronald Reagan Havalimanı'na inen uçağın arandığı ve herhangi bir güvenlik tehdidi bulunmadığını açıkladı.

Hakan Çopur  | 04.11.2025 - Güncelleme : 04.11.2025
ABD'de bir yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı, uçuşlar bir süre durduruldu Fotoğraf: Bryan Dozier/AA

Washington

ABD'de bomba ihbarı yapılan bir yolcu uçağı başkent Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı'na inerken, yetkililer uçakta herhangi bir güvenlik tehdidinin bulunmadığını duyurdu.

Ronald Reagan Havalimanı yönetimi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde "güvenlik tehdidi" dolayısıyla bir yolcu uçağının piste güvenli şekilde indirildiğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, Houston'dan Washington'a gelen United Havayolları'na ait 512 sefer sayılı bir yolcu uçağının yerel saatle sabah 11.30 sularında piste güvenli şekilde inerek terminalden uzak bir piste yönlendirildiği kaydedildi.

Güvenlik tehdidine rastlanmadı

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), yolcuların güvenli şekilde uçaktan indirilerek otobüslerle terminale taşınmasının ardından Metropolitan Washington Havalimanı Otoritesi'nin uçakta kapsamlı bir arama yaptığını ve herhangi bir güvenlik tehdidine rastlanmadığını açıkladı.

Federal Havacılık İdaresi tarafından hızlıca yer durdurma emri çıkarıldığı belirtilen açıklamada, gerekli arama ve soruşturmanın tamamlanmasının ardından yerel saatle 12.50'de pistlerin yeniden uçuşlara açıldığı aktarıldı.

Öte yandan söz konusu olaya ilişkin ABD medyasına açıklama yapan yetkililer, 89 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçağa sabah saatlerinde bomba ihbarı yapıldığını ifade etti.

Bomba ihbarının kim ya da kimler tarafından ve hangi sebeple yapıldığının ise henüz belli olmadığı kaydedildi.

Bugün bazı eyaletlerde yerel seçimlerin düzenlendiği ABD'de, New Jersey eyaletindeki bazı bölgelere "bomba ihbarları" yapılması nedeniyle bir süre oy kullanma işlemleri durdurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sındırgı'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde günde 550 konut tamamlanıp teslim ediliyor
Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı

Benzer haberler

ABD'de bir yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı, uçuşlar bir süre durduruldu

ABD'de bir yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı, uçuşlar bir süre durduruldu

Beyaz Saray: ABD Başkanı Trump, pazartesi günü Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecek

Trump, gıda yardım programının "ancak hükümetin açılmasından sonra" devam edeceğini açıkladı

ABD, siber suç gelirlerini aklamakla suçlanan Kuzey Koreli bankacıları yaptırım listesine aldı

ABD, siber suç gelirlerini aklamakla suçlanan Kuzey Koreli bankacıları yaptırım listesine aldı

ABD'de Bush döneminin saldırgan politikalarının en önemli mimarlarından Dick Cheney öldü

ABD'de Bush döneminin saldırgan politikalarının en önemli mimarlarından Dick Cheney öldü
İstanbul'da Gazze toplantısı: Kalıcı ateşkese giden süreçte son durum ne?

İstanbul'da Gazze toplantısı: Kalıcı ateşkese giden süreçte son durum ne?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet