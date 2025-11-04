Dolar
ABD, siber suç gelirlerini aklamakla suçlanan Kuzey Koreli bankacıları yaptırım listesine aldı

ABD yönetimi, siber suçlardan elde edilen fonları aklamakla suçlanan bazı Kuzey Koreli bankacılar ve kurumları yaptırım listesine ekledi.

Dilara Zengin Okay  | 04.11.2025 - Güncelleme : 04.11.2025
ABD, siber suç gelirlerini aklamakla suçlanan Kuzey Koreli bankacıları yaptırım listesine aldı

Washington

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, siber suçlar gibi çeşitli yasa dışı faaliyetlerden elde edilen fonların aklanmasında rol oynayan 8 kişi ve 2 kuruma yaptırım uygulandığı bildirildi.

Yaptırım uygulanan kişiler arasında Kuzey Koreli bankacıların yer aldığı belirtilen açıklamada, bilgi teknolojileri şirketi Korea Mangyongdae Computer Technology Company ile finans kurumu Ryujong Credit Bank'ın da yaptırım uygulanan kurumlar arasında olduğu aktarıldı.

Açıklamada, son 3 yılda, Kuzey Kore bağlantılı siber suçluların, çoğunlukla kripto para kullanarak, gelişmiş kötü amaçlı yazılım ve sosyal mühendislik gibi sofistike tekniklerle 3 milyar dolardan fazla para çaldığı kaydedildi.

Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı John Hurley, konuya ilişkin açıklamasında, Kuzey Kore devleti destekli hackerların rejimin nükleer silah programını finanse etmek için para çaldığını ve akladığını belirtti.

Bu aktörlerin silah geliştirme faaliyetleri için gelir sağlayarak ABD ve küresel güvenliği doğrudan tehdit ettiğini aktaran Hurley, ABD Hazine Bakanlığının, Kuzey Kore'nin yasadışı gelir kaynaklarını kesmek için bu planların arkasındaki destekçileri takip etmeye devam edeceğini ifade etti.

