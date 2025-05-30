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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in sıkı abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde UNRWA depoları boş kaldı

İsrail'in, Gazze'de 2 Mart'tan bu yana uyguladığı sıkı abluka ve yardımları kendi güdümünde dağıtmak için uygulamaya koyduğu plan, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) depolarının boşalmasına neden oldu.

Gülşen Topçu, Anas Zeyad Fteha  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
İsrail'in sıkı abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde UNRWA depoları boş kaldı

Gazze

İsrail, Gazze'de uyguladığı aç bırakma politikasından sonra yardım dağıtımını da bir savaş silahı olarak kullanmaya başladı. İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) üzerinden yapılan bu dağıtımlar, "aşağılayıcı ve "insani ilkelere aykırı" olduğu ve Filistinlilerin hayatını riske attığı için büyük eleştirilere maruz kaldı.

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İsrail, Gazze'de yaşanan açlığa uluslararası arenadan gelen tepkileri bertaraf etmek için getirdiği yeni yardım dağıtım mekanizmayla, yıllardır Filistinlilere sadece gıda değil hayatın her alanında yardımda bulunan UNRWA'yı saf dışı bırakmış oldu.

Gazze'nin kuzeyindeki UNRWA depoları, AA kameraları tarafından görüntülendi. Depoların bomboş olması Filistinlilerin yaşadığı sıkıntının boyutlarını ortaya koydu.

İsrail'in yeni yardım dağıtım mekanizması, Filistinlilerin ihtiyaçlarını karşılamıyor

Gazze'deki Sivil Toplum Örgütleri Ağı Direktörü Filistinli Emced eş-Şeva AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de onlarca yıldır ve özellikle 600 günü aşan savaş boyunca faaliyet gösteren BM'ye bağlı insani yardım kuruluşlarının öneminden bahsetti.

UNRWA ile diğer BM kuruluşlarının Gazze'de insani yardımların omurgasını oluşturduğunu kaydeden Şeva, ajansın uzun süredir İsrail tarafından provokasyona, çalışanları ile binalarının da saldırılara maruz kaldığını dile getirdi.

Şeva, sözlerine şöyle devam etti:

Sadece UNRWA, bu saldırılarda 200'ün üzerinde çalışanını kaybetti. Pek çok binası yıkıldı. Faaliyetleri yasaklandı. İsrail bugün insani yardım sistemini askeri dağıtım sistemine çevirerek hem askeri hem siyasi hedeflerine ulaşmaya çalışıyor.

Açlığı bir silah olarak kullanarak insanları, güneye göçe zorluyor. Bu mekanizma, insanların onurunu kırıyor, onları tehlikeli, engebeli ve uzak yollardan gelerek yardım almaya zorluyor. Kadınlar, yaşlılar, hasta ve yaralıların bu yardımlara ulaşması mümkün değil."

İsrail'in Gazze'de kullandığı yeni silah: Yardım dağıtımları

ABD'nin üstlendiği İsrail'in desteklediği GHF, 27 Mayıs'ta "Gazze'de operasyona başladığını" ve sözde yardım dağıtımı için tırların yola çıktığını açıkladı.

İsrail ordusuysa Gazze Şeridi'nde 3'ü güneyde, biri kuzeyde olmak üzere 4 sözde yardım dağıtım merkezi kurulduğunu duyurdu.

Gazze Şeridi'ni kantonlara bölerek yaklaşık yüzde 80'inden fazlasını Filistinliler için yasak bölge ilan eden İsrail ordusunun açıklamasında, sözde yardım dağıtım merkezlerinden Morag Koridoru üzerindeki 2'sinin faaliyetlerine başladığı kaydedildi.

Sözde yardım dağıtımının ilk gününde, İsrail ordusunun açlığa maruz bıraktığı Filistinlilerin Tel Sultan'daki merkeze akın etmesi nedeniyle çıkan kargaşada açılan ateş sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası yaralandı.

GHF kontrolündeki dağıtım noktasından gelen görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından 2. Dünya Savaşı'nda Alman Nazilerin kurduğu toplama kamplarında çekilen sembol fotoğrafa benzetildi.

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