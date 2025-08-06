Filistin'in eski milli futbolcusu Al-Obaid, Gazze'de insani yardım beklerken öldürüldü
Filistin milli takımında oynayan eski futbolcu Süleyman el-Ubeyd, İsrail ordusunun Gazze'de insani yardım almak için toplanan Filistinlilere düzenlediği saldırıda yaşamını yitirdi.
İstanbul
Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid, Gazze Şeridi'nde insani yardım beklerken işgal güçlerinin saldırısı sırasında şehit oldu." ifadeleri kullanıldı.
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Gazze kentinde 1984 yılında dünyaya gelen Ubeyd'in 5 çocuk babası olduğuna işaret edilen açıklamada, Gazze'de sergilediği performansın ardından 2009-2013 yılları arasında işgal altındaki Batı Şeria'da futbol oynadığı ifade edildi.
Ubeyd'in 2013 yılında Gazze Şeridi'ne dönüş yaparak Şati Kulübü'nde bir sezon oynadıktan sonra Gazze Kulübü'ne geçtiği, daha sonra tekrar dönüş yaptığı Şati Kulübü'nde 2016-2017 sezonunda 15 gol attığına işaret edildi.
Eski futbolcu Ubeyd'in spor hayatında 100'den fazla attığı golle Filistin futbol yıldızlarından biri olarak öne çıktığı vurgulanan açıklamada, böylece İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden sporcu sayısının 662'ye çıktığı ifade edildi.
Açıklamada, İsrail'in bu süre zarfında düzenlediği saldırılarda ölen Filistinli futbolcu sayısı ise 321 olarak paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.