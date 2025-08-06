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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

AP'deki 3 grup, ortak mektupla AB'yi Gazze'deki soykırımı sona erdirmeye çağırdı

Avrupa Parlamentosundaki (AP) Sol, Yeşiller ve Sosyalistler ile Demokratlar İlerici İttifakı (S&D) gruplarının liderleri, ortak mektupla Avrupa Birliği yetkililerini İsrail'in Gazze'deki soykırımını sona erdirmek için harekete geçmeye davet etti.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 06.08.2025 - Güncelleme : 06.08.2025
AP'deki 3 grup, ortak mektupla AB'yi Gazze'deki soykırımı sona erdirmeye çağırdı

İstanbul

Grupların liderleri, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a hitaben yazdıkları ortak mektupta, Birliğin Gazze ve işgal altındaki diğer Filistin topraklarındaki durum hakkında eylemsizliğini eleştirdi.

Mektupta, İsrail'in Gazze'deki açlığı "savaş yöntemi" olarak kullandığı ve 6 binden fazla yardım tırının Gazze Şeridi'ne girişinin engellendiği belirtildi.

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İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etme planları olduğuna değinilen mektupta, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Mektupta, Gazze'deki durumun artık "sıradan bir acil durum" olmadığı, burada soykırım işlendiğine dair açık kanıtlar olduğu belirtilerek, AB Komisyonu ve AB Konseyi'nin buna yanıt vermekte şimdiye kadar başarısız olduğu kaydedildi.

AB'nin sorumluluk alması ve hemen harekete geçmesi gerektiği vurgulanan mektupta, "Daha fazla gecikmeye tahammülümüz yok. Daha fazla kan dökülmesine tahammülümüz yok. Tarih, kitlesel acılar ve cezasızlığın karşısında sessiz kalmayı affetmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Sol, Yeşiller ve S&D gruplarının liderleri, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması, Tel Aviv'e kapsamlı silah ambargosu uygulanması, uluslararası hukuku ihlal eden İsrailli yetkililere karşı yaptırım ve Batı Şeria'daki gasp faaliyetleriyle ilişkili malların ticaretinin yasaklanması gibi çağrılarda bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 20 Filistinli hayatını kaybetti, 150 bin 671 kişi de yaralandı.

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