Slovenya'da Gazze'deki insani duruma dikkati çekmek için gösteri yapıldı
Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'de giderek kötüleşen insani duruma dikkati çekmek için gösteri düzenlendi.
Slovenia
Başkentteki Cumhuriyet Meydanı'nda toplananlar, "Gazze aç, hükümet ne yapıyor", "Slovenya, Gazze'deki soykırımı durdurmak için harekete geç" yazılı dövizler taşıdı.
Gösteri organizatörleri, tamamen yıkılmış Gazze'deki binlerce insanın aç ve susuz, uluslararası müdahale olmadan her gün ölümle karşı karşıya geldiğini belirterek, Slovenya'nın da Gazze'deki soykırımı durdurmak için sorumlu olduğu mesajını verdi.
Slovenya'nın Sneznik kentinde yarın düzenlenecek bir festivale video konferans yoluyla katılması planlanan Sara Hamed Elkarnavi'nin İsrailli askerler tarafından 2 Ağustos'ta öldürüldüğünü aktaran organizatörler, "Sadece 10 yaşında bir kız çocuğuydu. Ailesi ve kardeşleriyle beraber öldürüldü." sözlerine yer verdi.
Bu arada, Slovenya'da 4 Ağustos'ta da Sara Hamed Elkarnavi'nin öldürülmesine tepki göstermek için toplanıldığı kaydedildi.
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Slovenya, gasbedilen Filistin topraklarından ithalatı yasakladı
Slovenya hükümetince yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Robert Golob'un talebi doğrultusunda bugün, gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulu yasa dışı yerleşimlerden ithalatın tamamen yasaklanması kararı alındığı bildirildi.
İsrail'in uluslararası insani hukuku ciddi ve tekrarlayan bir şekilde ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu eylemler sadece Filistin halkının hayatı ve onurunu değil, aynı zamanda uluslararası düzenin temellerini de tehlikeye atmakta. Uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak Slovenya, bu tür uygulamalara olanak tanıyan veya göz yuman bir zincirin parçası olmayacak."
Dışişleri Bakanı Tanja Fajon da X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kararın Gazze'deki mevcut insani ve güvenlik durumuna acil bir yanıt olduğunu belirterek, Slovenya'nın ekonomik önlemlerin alınmasına ilişkin sembolik ama net mesaj gönderen bir adım attığını ifade etti.
Fajon, "Savaşın devam etmesini önleyecek ve bölgede istikrarı sağlayacak tedbirlerin alınması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Slovenya, 31 Temmuz'da da İsrail'e silah ihracatı, ithalatı ve Slovenya topraklarından İsrail'e silah geçişini yasaklama kararı aldığını açıklamıştı.
Slovenya Meclisi ayrıca, 4 Haziran 2024'te Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.