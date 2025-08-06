Dolar
40.65
Euro
47.38
Altın
3,369.12
ETH/USDT
3,671.10
BTC/USDT
115,091.00
BIST 100
10,901.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Slovenya'da Gazze'deki insani duruma dikkati çekmek için gösteri yapıldı

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'de giderek kötüleşen insani duruma dikkati çekmek için gösteri düzenlendi.

Lejla Biogradlija, Vesna Besic  | 06.08.2025 - Güncelleme : 06.08.2025
Slovenya'da Gazze'deki insani duruma dikkati çekmek için gösteri yapıldı Fotoğraf: Ales Beno/AA

Slovenia

Başkentteki Cumhuriyet Meydanı'nda toplananlar, "Gazze aç, hükümet ne yapıyor", "Slovenya, Gazze'deki soykırımı durdurmak için harekete geç" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteri organizatörleri, tamamen yıkılmış Gazze'deki binlerce insanın aç ve susuz, uluslararası müdahale olmadan her gün ölümle karşı karşıya geldiğini belirterek, Slovenya'nın da Gazze'deki soykırımı durdurmak için sorumlu olduğu mesajını verdi.

Slovenya'nın Sneznik kentinde yarın düzenlenecek bir festivale video konferans yoluyla katılması planlanan Sara Hamed Elkarnavi'nin İsrailli askerler tarafından 2 Ağustos'ta öldürüldüğünü aktaran organizatörler, "Sadece 10 yaşında bir kız çocuğuydu. Ailesi ve kardeşleriyle beraber öldürüldü." sözlerine yer verdi.

Bu arada, Slovenya'da 4 Ağustos'ta da Sara Hamed Elkarnavi'nin öldürülmesine tepki göstermek için toplanıldığı kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Slovenya, gasbedilen Filistin topraklarından ithalatı yasakladı

Slovenya hükümetince yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Robert Golob'un talebi doğrultusunda bugün, gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulu yasa dışı yerleşimlerden ithalatın tamamen yasaklanması kararı alındığı bildirildi.

İsrail'in uluslararası insani hukuku ciddi ve tekrarlayan bir şekilde ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu eylemler sadece Filistin halkının hayatı ve onurunu değil, aynı zamanda uluslararası düzenin temellerini de tehlikeye atmakta. Uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak Slovenya, bu tür uygulamalara olanak tanıyan veya göz yuman bir zincirin parçası olmayacak."

Dışişleri Bakanı Tanja Fajon da X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kararın Gazze'deki mevcut insani ve güvenlik durumuna acil bir yanıt olduğunu belirterek, Slovenya'nın ekonomik önlemlerin alınmasına ilişkin sembolik ama net mesaj gönderen bir adım attığını ifade etti.

Fajon, "Savaşın devam etmesini önleyecek ve bölgede istikrarı sağlayacak tedbirlerin alınması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Slovenya, 31 Temmuz'da da İsrail'e silah ihracatı, ithalatı ve Slovenya topraklarından İsrail'e silah geçişini yasaklama kararı aldığını açıklamıştı.

Slovenya Meclisi ayrıca, 4 Haziran 2024'te Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce'de bir camide yangın çıktı
DMM, "Sahte e-İmza Operasyonuyla İlgili İddialar ve Gerçekler" bülteni hazırladı
Hava sıcaklıkları bugün 28 ilde 40 derecenin üzerini gördü
İstanbul'da düzenlenen "Ön Yargı ve Kadın" çalıştayı sona erdi
Bartın'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de bir çocuk daha tıbbi yetersizlik nedeniyle hayatını kaybetti

İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de bir çocuk daha tıbbi yetersizlik nedeniyle hayatını kaybetti

Slovenya'da Gazze'deki insani duruma dikkati çekmek için gösteri yapıldı

Filistin'in eski milli futbolcusu Al-Obaid, Gazze'de insani yardım beklerken öldürüldü

Gazzeli babalar, çocuklarının karnını doyurabilmek için ölümü göze alıyor

Gazzeli babalar, çocuklarının karnını doyurabilmek için ölümü göze alıyor
AP'deki 3 grup, ortak mektupla AB'yi Gazze'deki soykırımı sona erdirmeye çağırdı

AP'deki 3 grup, ortak mektupla AB'yi Gazze'deki soykırımı sona erdirmeye çağırdı
Fransa'daki Avukatlar Derneği Başkanı, ülkesinin Gazze konusunda tutarsız olduğunu düşünüyor

Fransa'daki Avukatlar Derneği Başkanı, ülkesinin Gazze konusunda tutarsız olduğunu düşünüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet