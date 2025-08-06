İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de bir çocuk daha tıbbi yetersizlik nedeniyle hayatını kaybetti
İsrail ordusuna ait Quadcopter tipi drondan açılan ateş sonucu başından yaralanan Gazzeli bir çocuğun gerekli tedavinin olmaması ve Gazze dışına çıkamaması nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
İstanbul
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail saldırısında yaralanan Meys Sema Abdulal isimli Gazzeli çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.
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Burş, İsrail ordusunun dronla ateş açması sonucu küçük çocuğun kafatasının delindiğini, sinirlerinin parçalandığını, görme yetisini kaybettiğini ve vücudunun yarısının felç olduğunu belirtti.
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Filistinli çocuğun yardım çığlıklarına dünyanın sessiz kaldığının altını çizen Burş, "Meys destek olmadan, tedavi edilmeden ve Gazze dışına çıkma imkanı olmadan tek başına dünyadan göçtü." ifadesini kullandı.
Burş, Gazze'deki duruma işaret ederek, "Gazze'de yüzlerce çocuk aynı kaderle karşı karşıya. Gazze dışına çıkmayı bekliyorlar, yardım bekliyorlar; ta ki ölüm onları yakalayana kadar." ifadelerine yer verdi.
İsrail'in tıbbi malzeme ve insani yardım girişini kısıtlayan ablukası ve şiddetli saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yetersiz tedavi ve ilaç eksikliği nedeniyle çok sayıda hasta ve yaralı ölüm riski altında.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 158 Filistinli hayatını kaybetti, 151 bin 442 kişi de yaralandı.
DSÖ: "Tıbbi tahliyeler, Gazze'den gelen hasta ve yaralı çocuklara bir yaşam şansı veriyor"
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, tıbbi tahliyelerin Gazze’den gelen hasta ve yaralı çocuklara bir yaşam şansı sunduğunu belirterek, bölgede 14 binden fazla kişinin acil tıbbi tedavi beklediğini bildirdi.
Kluge, İsrail'in saldırıları altında bulunan ve kıtlığa sürüklediği Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin BBC'ye verdiği röportajın bir bölümünü, sosyal medya platformu X'ten paylaştı.
"Tıbbi tahliyeler, Gazze'den gelen hasta ve yaralı çocuklara bir yaşam şansı veriyor." ifadelerini kullanan Kluge, yaklaşık 300 hasta ve yaralı Gazzeli çocuğun yakında İngiltere'deki hastanelerde hayat kurtarıcı tıbbi bakım alabileceğini belirtti.
Kluge, bu durumu, sınırların çok ötesine uzanan bir şefkat eylemi olarak nitelendirdi.
DSÖ Avrupa Bölgesi genelinde şu ana kadar 53 DSÖ üyesi ülkeden 16'sının Gazze'den gelen 881 hastaya yoğun bakım sağladığını bildiren Kluge, "Ancak bu, ihtiyaç okyanusunda bir damla bile değil. Çoğu kanser hastası çocuk olmak üzere 14 binden fazla kişi hala acil tıbbi tedavi bekliyor. Yardım etmek için çok geç değil, çünkü kurtarılan her çocuk, güvence altına alınmış bir gelecek demektir." değerlendirmesinde bulundu.
Avrupa'daki ülkelere bu fırsatı değerlendirme çağrısında bulunan Kluge, hayat kurtarmanın politik olmadığını, ahlaki olduğunu kaydetti.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de hala 14 bin 800'den fazla hastanın acilen özel tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğunu belirterek, tıbbi tahliyelerin hızlandırılması talebinde bulunmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.