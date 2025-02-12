Toyota ve Mitsubishi, çalışanlarına Çinli yapay zeka modeli DeepSeek'i kullanmayı yasakladı
Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota ve savunma sanayisi şirketi Mitsubishi Heavy Industries, çalışanlarının Çin merkezli firmanın geliştirdiği yapay zeka modeli DeepSeek'i kullanmasını yasakladı.
Ankara
Kyodo ajansının haberine göre, Toyota ve Mitsubishi firmalarından yetkililer konuya ilişkin açıklama yaptı.
- ABD'nin New York eyaletinde hükümete ait cihazlarda DeepSeek'in kullanılması yasaklandı
- Güney Kore'de "güvenlik endişesi" gerekçesiyle DeepSeek'in ihtiyatlı kullanılması önerildi
- ABD'de Kongre üyeleri, DeepSeek'in hükümete ait cihazlarda yasaklanması için yasa tasarısı hazırladı
- Yunanistan'da, WhatsApp kullanıcılarının İsrailli bir şirketin casus yazılımıyla hedef alındığı iddia edildi
- Hollanda'da kamuya ait cihazlarda DeepSeek'in kullanımı yasaklandı
- Güney Kore Çevre Bakanlığı bilgisayarlardan DeepSeek'e erişimi engelledi
Toyota'dan bir yetkili, yasakla ilgili, "Bilgi güvenliği hususunda endişelerimiz var." açıklamasında bulunurken Mitsubishi de çalışanlarının "iş amaçlı" Deepseek kullanımını yasakladığını kaydetti.
Öte yandan, Japon telekomünikasyon firması SoftBank'in de çalışanlarının DeepSeek'i firmaya ait cihazlarda kullanmalarını yasakladığı belirtildi.
Birçok Japon firmasının sadece ABD tarafından geliştirilmiş yapay zeka araçlarını kullandıkları vurgulandı.
DeepSeek
Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1'i, 20 Ocak'ta piyasaya sürmüştü.
Dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanan yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.