Dolar
36.10
Euro
37.45
Altın
2,881.19
ETH/USDT
2,629.80
BTC/USDT
96,161.00
BIST 100
9,830.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, Yapay zeka

Toyota ve Mitsubishi, çalışanlarına Çinli yapay zeka modeli DeepSeek'i kullanmayı yasakladı

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota ve savunma sanayisi şirketi Mitsubishi Heavy Industries, çalışanlarının Çin merkezli firmanın geliştirdiği yapay zeka modeli DeepSeek'i kullanmasını yasakladı.

Yasin Yorgancı  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Toyota ve Mitsubishi, çalışanlarına Çinli yapay zeka modeli DeepSeek'i kullanmayı yasakladı

Ankara

Kyodo ajansının haberine göre, Toyota ve Mitsubishi firmalarından yetkililer konuya ilişkin açıklama yaptı.

Toyota'dan bir yetkili, yasakla ilgili, "Bilgi güvenliği hususunda endişelerimiz var." açıklamasında bulunurken Mitsubishi de çalışanlarının "iş amaçlı" Deepseek kullanımını yasakladığını kaydetti.

Öte yandan, Japon telekomünikasyon firması SoftBank'in de çalışanlarının DeepSeek'i firmaya ait cihazlarda kullanmalarını yasakladığı belirtildi.

Birçok Japon firmasının sadece ABD tarafından geliştirilmiş yapay zeka araçlarını kullandıkları vurgulandı.

DeepSeek

Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1'i, 20 Ocak'ta piyasaya sürmüştü.

Dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanan yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt genelinde yarından itibaren sıcaklıklar artacak
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı bin Ferhan ile telefonda görüştü
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Türkiye ile Endonezya arasında ticarette işbirliğinin geliştirilmesi için anlaşma imzalandı
Türk kıyılarının "yerli muhafızları" görev başında

Benzer haberler

Toyota ve Mitsubishi, çalışanlarına Çinli yapay zeka modeli DeepSeek'i kullanmayı yasakladı

Toyota ve Mitsubishi, çalışanlarına Çinli yapay zeka modeli DeepSeek'i kullanmayı yasakladı

Yapay zeka zirvesine ABD ve İngiltere'nin diğer ülkelerle görüş ayrılığı damga vurdu

Japon yapay zeka yatırımcısı SoftBank Group zarar açıkladı

Çin'de, keşfedilen balık türüne ünlü animasyon filminden esinlenilerek "Sanae" ismi verildi

Çin'de, keşfedilen balık türüne ünlü animasyon filminden esinlenilerek "Sanae" ismi verildi
Çin, Trump'ın Gazze'yi "devralma" planına karşı olduğunu yineledi

Çin, Trump'ın Gazze'yi "devralma" planına karşı olduğunu yineledi
Trump'ın açıklamaları sonrası Ukrayna madenlerinin durumu mercek altında

Trump'ın açıklamaları sonrası Ukrayna madenlerinin durumu mercek altında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet