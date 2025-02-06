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Dünya

Yunanistan'da, WhatsApp kullanıcılarının İsrailli bir şirketin casus yazılımıyla hedef alındığı iddia edildi

Yunanistan Kişisel Verileri Koruma Kurumu, WhatsApp kullanıcılarının kişisel verilerinin İsrail merkezli bir şirketin casus yazılımıyla hedef alındığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Ayhan Mehmet  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Yunanistan'da, WhatsApp kullanıcılarının İsrailli bir şirketin casus yazılımıyla hedef alındığı iddia edildi

Gümülcine

Yunan basınında çıkan haberde, "Meta" çatısı altındaki anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarının kişisel verilerinin, İsrail merkezli bir şirketin casus yazılımıyla hedef alındığı belirtildi.

Haberde Yunanistan Kişisel Verileri Koruma Kurumunun, bu iddialar üzerine soruşturma başlattığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında "DeepSeek" adlı yapay zeka uygulamasının, Yunanistan'daki faaliyetlerinin de yasal olup olmadığının inceleneceği kaydedildi.

Meta'nın anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, ocak ayı sonunda yaklaşık 90 gazeteci ve sivil toplum kuruluşu üyesinin "Paragon Solutions" adlı İsrail merkezli bir şirketin "Graphite" isimli casus yazılımıyla hedef alınmış olabileceğini ifade etmişti.

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