Dolar
44.35
Euro
51.35
Altın
4,512.12
ETH/USDT
2,172.00
BTC/USDT
70,864.00
BIST 100
12,963.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız. Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Teknoloji

Meta ve YouTube'a bağımlılık gerekçesiyle 3 milyon dolar tazminat cezası

ABD’de mahkeme, Facebook ve Instagram’ın çatı şirketi Meta ile sosyal medya platformu YouTube’un, tasarım özellikleriyle bir kullanıcıyı “bağımlı hale getirdiği” gerekçesiyle 3 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Nuri Aydın  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
İstanbul

San Francisco'da görülen davada mahkeme heyeti, Meta ve YouTube'un 20 yaşındaki bir kullanıcıyı tasarım özellikleriyle "bağımlı hale getirdiği" ve zarar verdiği gerekçesiyle açılan davada kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, söz konusu platformların kullanıcısına acı ve ıstırap ile diğer mali yükler getirmesi nedeniyle 3 milyon dolar tazminat ödemelerine karar verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kararda, tazminatın yüzde 70'inin Meta, kalan kısmın ise YouTube tarafından ödenmesine hükmedildi.

Davacı K.G.M, Meta ile YouTube'un sonsuz kaydırma ve algoritmik içerik önerileri gibi özellikleri nedeniyle kendisini bağımlı hale getirdiği, kaygı ve depresyona sürüklediği iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu.

Davada, söz konusu sosyal medya platformlarının sigara ya da sanal bahis ortamları kadar bağımlılık oluşturan ürünler tasarladığı öne sürülmüştü.

Öte yandan, New Mexico'da görülen ayrı bir davada ise mahkeme, dün, Meta'yı, platformlarındaki çocuk güvenliği önlemleri konusunda kullanıcıları yanılttığı gerekçesiyle 375 milyon dolar para cezası ödemesine karar vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile "savaştaki son durumu" ele aldı
İçişleri Bakanı Çiftçi: (Türkiye-İran sınırında alınan tedbirler) Burada tüm planlamalar, tedbirler alınmış durumda
MSB, Bölgesel Kariyer Fuarları'nda gençlerle buluşacak
Yüksekova-Hakkari kara yolunda heyelan meydana geldi
Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Benzer haberler

Şırnaklı genç YEDAM sayesinde çocuk yaşta başladığı uyuşturucudan kurtuldu

Meta, "çocuk güvenliği" davasında 375 milyon dolar para cezası ödeyecek

Meta, Hollandalı bulut şirketi Nebius ile yaklaşık 27 milyar dolarlık altyapı anlaşması yaptı

Meta, Hollandalı bulut şirketi Nebius ile yaklaşık 27 milyar dolarlık altyapı anlaşması yaptı
Pendik'te camide "soba başı muhabbetleri"yle gençlere güvenli ortam sunuluyor

Pendik'te camide "soba başı muhabbetleri"yle gençlere güvenli ortam sunuluyor
Meta, Güneydoğu Asya'da dolandırıcılık ağına dahil olan 150 binden fazla hesabı kapattı

Meta, Güneydoğu Asya'da dolandırıcılık ağına dahil olan 150 binden fazla hesabı kapattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet