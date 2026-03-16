Dolar
44.18
Euro
50.82
Altın
4,990.97
ETH/USDT
2,315.50
BTC/USDT
73,912.00
BIST 100
12,956.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yurt genelinde Kadir Gecesi idrak ediliyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nden yayındayız. Yurt genelinde Kadir Gecesi idrak ediliyor. Ankara’daki Kocatepe Camisi’nden yayındayız. Yurt genelinde Kadir Gecesi idrak ediliyor. Hatay’daki Habib-i Neccar Camisi’nden yayındayız. Yurt genelinde Kadir Gecesi idrak ediliyor. Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nden yayındayız.
logo
Teknoloji

Meta, Hollandalı bulut şirketi Nebius ile yaklaşık 27 milyar dolarlık altyapı anlaşması yaptı

Amsterdam merkezli yapay zeka bulut şirketi Nebius Group, Meta ile yapay zeka altyapısı tedarik anlaşması yaptığını ve anlaşmanın değerinin yaklaşık 27 milyar dolar olduğunu duyurdu.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 16.03.2026 - Güncelleme : 16.03.2026
Meta, Hollandalı bulut şirketi Nebius ile yaklaşık 27 milyar dolarlık altyapı anlaşması yaptı

New York

Şirketten yapılan açıklamada, Nebius'un beş yıllık anlaşma kapsamında Meta'ya Nvidia Vera Rubin platformunun ilk büyük ölçekli dağıtımlarından birine dayalı olarak, birden fazla lokasyonda 12 milyar dolarlık özel kapasite sağlayacağı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Nebius'un bu kapasiteyi 2027'nin başından itibaren sunacağı aktarılan açıklamada, Meta'nın ayrıca anlaşma süresi içinde toplam 15 milyar dolara kadar belirli Nebius kümelerinde mevcut ek bilişim kapasitesi satın almayı taahhüt ettiği kaydedildi.

Açıklamada, anlaşmanın değerinin 27 milyar dolara kadar çıkacağı belirtildi.

Nebius Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Arkady Volozh, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Temel yapay zeka bulut işimizin inşasını ve büyümesini hızlandırmak amacıyla, daha fazla sayıda büyük ölçekli ve uzun vadeli kapasite sözleşmesi sağlama sürecimizin bir parçası olarak Meta ile olan önemli ortaklığımızı genişletmekten memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet