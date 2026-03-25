Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
Teknoloji

Meta, "çocuk güvenliği" davasında 375 milyon dolar para cezası ödeyecek

ABD'de mahkeme, Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'nın, platformlarındaki çocuk güvenliği önlemleri konusunda kullanıcıları yanılttığı gerekçesiyle 375 milyon dolar para cezası ödemesine karar verdi.

Şilan Turp  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
Meta, "çocuk güvenliği" davasında 375 milyon dolar para cezası ödeyecek

Ankara

ABD'nin New Mexico eyaletinde görülen davada mahkeme, Meta'nın, çocukların cinsel istismardan korunmasına yönelik beyanlarının gerçeği yansıtmadığına ve şirketin eyaletin tüketici koruma yasasını ihlal ettiğine karar verdi.

Mahkeme, Meta'nın, "çocukların cinsel istismarı riskleri ve ruh sağlığı üzerindeki etkileri konusunda sahip olduğu bilgileri gizlediği, yanıltıcı açıklamalar yaptığı ve çocukların kırılganlıklarından faydalanan ticari uygulamalarda bulunduğu" yönündeki iddiaları kabul etti.

Meta'nın her bir ihlal başına 5 bin dolar ceza uygulanmasına karar veren jüri, şirketin toplamda 375 milyon dolarlık para cezası ödemesini istedi.

Söz konusu duruşmayla Meta, platformlarında işlenen çocuk güvenliği ihlalleriyle ilgili davada ilk kez jüri kararıyla sorumlu tutuldu.

Öte yandan, kararın ardından Meta'dan yapılan açıklamada, teknoloji şirketinin çocuk güvenliğini ciddiye aldığı ve platformları korumak için çalıştığı savunuldu.

Şirketin karara itiraz ederek temyize başvurması bekleniyor.

Orta Doğu'daki savaş STRATCOM'da masaya yatırılacak
İletişim Başkanlığı, COP31 kapsamında ilk kez çevre ve iklim medya turları düzenleyecek
Adana'da yağışlar barajların doluluk oranını artırdı
Yatırım vaadiyle dolandırıcılık soruşturmasında 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Yedikuyular Kayak Merkezi'nde ziyaretçi sayısı 500 bini aştı

Benzer haberler

Meta, "çocuk güvenliği" davasında 375 milyon dolar para cezası ödeyecek

Meta, "çocuk güvenliği" davasında 375 milyon dolar para cezası ödeyecek

İran'ın İslamabad Büyükelçisi: Trump'ın iddiasının aksine iki ülke arasında hiçbir görüşme yapılmadı

İran: ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına katılmayan ve desteklemeyen ülkeler Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Waltz: ABD, Batı Şeria'nın ilhakına karşı

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Waltz: ABD, Batı Şeria'nın ilhakına karşı
İran'ın, ABD ile müzakere sürecini Başkan Yardımcısı Vance ile yürütmeyi tercih ettiği öne sürüldü

İran'ın, ABD ile müzakere sürecini Başkan Yardımcısı Vance ile yürütmeyi tercih ettiği öne sürüldü
Küresel piyasalar Orta Doğu'ya yönelik temkinli iyimserlikle ilerliyor

Küresel piyasalar Orta Doğu'ya yönelik temkinli iyimserlikle ilerliyor

