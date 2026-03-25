İran'ın İslamabad Büyükelçisi: Trump'ın iddiasının aksine iki ülke arasında hiçbir görüşme yapılmadı

İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, ABD Başkanı Donald Trump'ın iddialarının aksine İran ile ABD arasında şu ana kadar doğrudan veya dolaylı herhangi bir görüşme gerçekleşmediğini söyledi.

Ahmet Dursun  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
İran'ın İslamabad Büyükelçisi: Trump'ın iddiasının aksine iki ülke arasında hiçbir görüşme yapılmadı

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Mukaddem, ABD Başkanı Trump'ın "İran ile görüşmeler yaptıklarına" dair iddialarını değerlendirdi.

Trump'ın iddialarını "basından duyduklarını" söyleyen Mukaddem, "Edindiğim bilgilere göre ve Trump'ın iddiasının aksine, iki ülke arasında şu ana kadar doğrudan veya dolaylı hiçbir görüşme yapılmadı. Elbette, dost ülkelerin bu saldırganlığı sona erdirmek için her zaman her iki tarafla da istişare halinde olduğu açıktır ancak bu ülkelerin dostane çabaları, İran ile ABD arasında müzakereler anlamına gelmiyor; aksine, Tahran ile Washington arasında, umarız ki bu dayatılmış savaşı sona erdirecek verimli bir diyalog zemini oluşturma girişimidir." diye konuştu.

ABD'nin aksine İran'ın her zaman diyalogdan yana olduğunu söyleyen Mukaddem, şu ifadeleri kullandı:

"Biz her zaman sorunların diyalogla çözümünü istedik ancak Washington'ın diplomasiye ihanetinden (ABD-İsrail'in Tahran-Washington müzakere süreci devam ederken ikinci kez saldırılar başlatması) sonra İran, saldırganlar karşısında ülkesini ve milletini cesurca savundu ve dünya, düşmanın bu korkakça saldırganlık karşısındaki çaresizliğine tanık oluyor."

İranlı diplomat, dost ülkelerin savaşı durdurma çabalarına saygı duyduklarını ifade etti.

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, İran ile aktif olarak müzakereler yürüttüklerini iddia etmişti. İranlı yetkililer ise Trump'ın iddialarını yalanlamıştı. ABD ve İsrail basını, İranlı ve Amerikalı yetkililerin Pakistan'ın arabuluculuğunda görüşme yapabileceğini öne sürmüştü.

Orta Doğu'daki savaş STRATCOM'da masaya yatırılacak
İletişim Başkanlığı, COP31 kapsamında ilk kez çevre ve iklim medya turları düzenleyecek
Adana'da yağışlar barajların doluluk oranını artırdı
Yatırım vaadiyle dolandırıcılık soruşturmasında 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Yedikuyular Kayak Merkezi'nde ziyaretçi sayısı 500 bini aştı

Benzer haberler

İsrail polisinin Doğu Kudüs'te ateş açtığı bir Filistinli hayatını kaybetti

İsrail polisinin Doğu Kudüs'te ateş açtığı bir Filistinli hayatını kaybetti

Meta, "çocuk güvenliği" davasında 375 milyon dolar para cezası ödeyecek

İran'ın İslamabad Büyükelçisi: Trump'ın iddiasının aksine iki ülke arasında hiçbir görüşme yapılmadı

İran: ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına katılmayan ve desteklemeyen ülkeler Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir

İran: ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına katılmayan ve desteklemeyen ülkeler Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Waltz: ABD, Batı Şeria'nın ilhakına karşı

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Waltz: ABD, Batı Şeria'nın ilhakına karşı
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti
