Dünya, Filistin

İsrail polisinin Doğu Kudüs'te ateş açtığı bir Filistinli hayatını kaybetti

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün güneyinde yer alan Cebel el-Mukebbir beldesinde ateş açması sonucu bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ekrem Biçeroğlu  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
İstanbul

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail polisi, Doğu Kudüs'teki Cebel el-Mukebbir beldesinde bir Filistinliyi, gözaltına almaya çalışıldığı sırada ateş açtı.

İsrail kurşununa hedef olan Filistinlinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada ölen Filistinlinin Emced Şukayrat adlı genç bir Filistinli olduğu ifade edildi.

Açıklamada İsrail güçlerinin 3 kişiyi de gözaltına aldığı aktarıldı.

Öte yandan haberde İsrail polisinden yapılan açıklamaya yer verildi.

Açıklamada, Filistinlinin İsrail polisinin silahını almaya çalıştığı ve bunun üzerine kendisine ateş açıldığı iddia edildi.


