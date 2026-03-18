Dolar
44.20
Euro
51.18
Altın
5,005.58
ETH/USDT
2,338.40
BTC/USDT
74,674.00
BIST 100
13,217.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Dünya

Yunan basınına göre ABD uçak gemisi "USS Gerald R. Ford" Suda Deniz Üssü'ne gidecek

ABD'ye ait "USS Gerald R. Ford" isimli uçak gemisinin Girit Adası'ndaki Suda Deniz Üssü'ne gideceği belirtildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
Atina

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, "USS Gerald R. Ford" uçak gemisinin önümüzdeki hafta Girit Adası'ndaki Suda Deniz Üssü'ne gideceğini öne sürdü.

Habere göre geminin üste ikmal ihtiyaçlarını karşılaması ve iç bölümünde çıkan yangına ilişkin inceleme yapılması planlanıyor.

USS Gerald R. Ford" uçak gemisi, şubat sonunda da Suda Deniz Üssü'ne uğramış; ikmal ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra Akdeniz üzerinden Kızıldeniz'e geçmişti.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı'na bağlı 5. Filo, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada USS Gerald R. Ford'un çamaşırhane bölümünde teknik bir arızadan kaynaklanan yangın çıktığını duyurmuştu.

İran Silahlı Kuvvetlerinin misillemeleri yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahından 16 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada ise Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı yakınlarına gelen ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un tehdit oluşturduğu ve Kızıldeniz'deki tüm lojistik ve hizmet merkezlerinin artık İran Silahlı Kuvvetleri için meşru hedefler olarak kabul edildiği ifade edilmişti.

The New York Times gazetesi ise gemideki yangının 30 saatten fazla sürdüğü iddiasında bulunmuştu. Haberde, yangında yatakları hasar alan 600'den fazla denizci ve mürettebatın o günden beri yerde ve masaların üstünde uyuduğu ileri sürülmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet