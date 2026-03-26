Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, New York'taki Türkevi'nde "STK'lar ile Sıfır Atık ve COP31" konulu toplantıda konuşuyor İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunuyor
Dünya

ABD uçak gemisi "USS Gerald R. Ford" Girit'teki Suda Üssü'nden ayrıldı

ABD'ye ait "USS Gerald R. Ford" uçak gemisinin Girit'teki Suda Üssü'nden ayrılarak Hırvatistan'ın Split kentine doğru hareket ettiği bildirildi.

Ayhan Mehmet  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
ABD uçak gemisi "USS Gerald R. Ford" Girit'teki Suda Üssü'nden ayrıldı

Gümülcine

Yunan basınında yer alan haberlerde, söz konusu hareketin yerel protestolarla ilgili olmadığı, geminin, teknik bakım ve onarım çalışmaları kapsamında NATO'nun Split'teki Lora Deniz Üssü'ne yönlendirildiği belirtildi.

Haberlerde, gemide çıkan yangın sonrası bazı bölümlerde hasar oluştuğu, Lora Üssü'nün ise nükleer tahrikli savaş gemilerine yüksek güvenlik standartlarında bakım ve onarım imkanı sunduğu ifade edildi.

Ayrıca söz konusu üssün, NATO çerçevesinde çok uluslu askeri eğitim ve güvenlik faaliyetlerine ev sahipliği yaptığı ve ABD 6. Filosu ile işbirliği açısından önemli bir merkez olduğu kaydedildi.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığına bağlı 5. Filo, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, USS Gerald R. Ford uçak gemisinin çamaşırhane bölümünde teknik arızadan kaynaklanan bir yangın çıktığını duyurmuştu.

Kızıldeniz'de görev yapan gemi, yangının ardından onarım için 23 Mart Pazartesi günü Girit Adası'ndaki Suda Deniz Üssü'ne gelmişti.

The New York Times ise yangının 30 saatten fazla sürdüğünü öne sürerken, olayda yatakhaneleri zarar gören 600'den fazla denizci ve mürettebatın o tarihten bu yana yerde ve masaların üzerinde uyumak zorunda kaldığını iddia etmişti.

