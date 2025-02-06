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Teknoloji

Güney Kore Çevre Bakanlığı bilgisayarlardan DeepSeek'e erişimi engelledi

Güney Kore Çevre Bakanlığı, kullanıcı verilerini topladığı şüphesiyle kuruma ait cihazlarda Çin şirketi DeepSeek'in yapay zeka uygulamasının kullanımına yasak getirdi.

Sercan İrkin  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Güney Kore Çevre Bakanlığı bilgisayarlardan DeepSeek'e erişimi engelledi

Istanbul

Yonhap'ın haberine göre, Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstihbarat yetkilileri, kişisel bilgi toplama sistemi henüz tam olarak bilinmediği için DeepSeek'in kullanımında dikkatli olunmasını istedi." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, kuruma ait bilgisayarlardan DeepSeek'e erişimi yerel saatle 09.00'da engelledi.

Güney Kore İçişleri Bakanlığı, 31 Ocak'ta hükümet kurumlarına, DeepSeek ve ChatGPT gibi yapay zeka uygulamalarının kullanımında "dikkatli" olunması için genelge göndermişti.

DeepSeek

Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1'i, 20 Ocak'ta piyasaya sürmüştü.

Dünya çapında kısa sürede yoğun kullanılmaya başlanan DeepSeek, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu.

ABD Donanması, Texas eyaleti, İtalya ve Avustralya, DeepSeek hakkında Güney Kore ile benzer kararlar almıştı.

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