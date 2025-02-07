Dolar
35.98
Euro
37.27
Altın
2,860.37
ETH/USDT
2,770.80
BTC/USDT
98,732.00
BIST 100
9,872.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'ne katılıyor
logo
Teknoloji, Yapay zeka

Güney Kore'de "güvenlik endişesi" gerekçesiyle DeepSeek'in ihtiyatlı kullanılması önerildi

Güney Kore'de "güvenlik endişesi" sebebiyle Çinli şirket DeepSeek'in yapay zeka uygulamasının ihtiyatlı kullanılması tavsiye edildi.

Damla Delialioğlu  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
Güney Kore'de "güvenlik endişesi" gerekçesiyle DeepSeek'in ihtiyatlı kullanılması önerildi

Ankara

Ülkedeki birçok bakanlığın kurum içi cihazlarda DeepSeek'in kullanımına erişim engeli getirmesinin ardından Güney Kore Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu (PIPC) da güvenlik uyarısında bulundu.

Yonhap'ın haberine göre, PIPC'in konuyla ilgili açıklamasında, "DeepSeek yapay zeka modeline ilişkin güvenlik endişelerinin sürmesi sebebiyle uygulamanın ihtiyatla kullanılmasını öneriyoruz." denildi.

PIPC, şirketin kişisel veri toplama politikası hakkında ayrıntılı bilgi almak amacıyla DeepSeek'in Çin'deki merkezine resmi soruşturma talebi göndermelerinin ardından bu uyarıyı yayımladığını açıkladı.

PIPC, ayrıca diplomatik kanallar aracılığıyla Çin hükümetiyle de konuyu istişare yapmayı planladığını bildirdi.

Kamuya ait cihazlarda DeepSeek'e erişim engeli getirildi

Güney Kore Dışişleri, Ticaret ve Çevre Bakanlıkları, güvenlik endişeleri nedeniyle DeepSeek'in kurum içi cihazlarda kullanımını yasaklamıştı.

Benzer şekilde Hollanda da kamu kurumlarında söz konusu uygulamanın kullanımını yasaklamıştı.

Aynı zamanda ABD'de de DeepSeek'in hassas verileri paylaştığına dair bulguların tespit edilmesiyle uygulamanın kamu kurumlarında yasaklanması amacıyla yasa tasarısı hazırlanmıştı.

DeepSeek

Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1'i, 20 Ocak'ta piyasaya sürmüştü.

Dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanan yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden bazı bölgeler için fırtına ve fırtınamsı rüzgar uyarısı
Sırp suç örgütü elebaşının İstanbul'da öldürülmesine ilişkin davada karar
Kabatepe-Gökçeada hattındaki seferler yarın yapılamayacak
Fethiye'de kuvvetli rüzgar nedeniyle tekne battı
TÜBİTAK 32. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni Antalya'da gerçekleşecek

Benzer haberler

Güney Kore'de "güvenlik endişesi" gerekçesiyle DeepSeek'in ihtiyatlı kullanılması önerildi

Güney Kore'de "güvenlik endişesi" gerekçesiyle DeepSeek'in ihtiyatlı kullanılması önerildi

Küresel LNG talebindeki yükseliş gemi siparişlerini artırdı

Devletlerin geçmişteki politikalarının arasında sıkışan ülkesiz evlatlıklar

Ülkesinde "sokak tozlarının", gurbette "kimsesizlerin" hikayesi

Ülkesinde "sokak tozlarının", gurbette "kimsesizlerin" hikayesi
Çelişen bilgilerin gölgesindeki gerçek hayatlar

Çelişen bilgilerin gölgesindeki gerçek hayatlar
ABD'de Kongre üyeleri, DeepSeek'in hükümete ait cihazlarda yasaklanması için yasa tasarısı hazırladı

ABD'de Kongre üyeleri, DeepSeek'in hükümete ait cihazlarda yasaklanması için yasa tasarısı hazırladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet