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Teknoloji

DeepSeek'in internet sitesinde, bazı verileri Çinli telekom şirketine iletebilecek kodlar bulundu

Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek'in internet sitesindeki giriş sisteminde, kullanıcılara ait bazı bilgileri Çin'e ait telekom şirketi China Mobile'a iletebilecek bilgisayar kodlarının tespit edildiği bildirildi.

Sercan İrkin  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
DeepSeek'in internet sitesinde, bazı verileri Çinli telekom şirketine iletebilecek kodlar bulundu

Washington

Kanadalı siber güvenlik şirketi Feroot Security'nin tespit ettiği kodu Associated Press (AP) ile paylaşmasının ardından AP, elde edilen bulguları doğrulamak amacıyla uzman bir ekibe incelettirdi.

İncelemede, DeepSeek'in internet sitesindeki giriş sisteminde, bazı kullanıcı bilgilerini "ABD'ye karşı casusluk ve diğer zararlı faaliyetlerde kullanabileceği" gerekçesiyle 2019'da ABD pazarından çıkarılan China Mobil'e iletebilecek bilgisayar kodları tespit edildi.

Öte yandan uzmanlar, şu ana kadar DeepSeek'ten, China Mobile'a veri transferi gerçekleştiğini kesin olarak doğrulayamadıklarını belirtti.

İnsanların yapay zeka platformlarına kişisel veya iş bilgileri gibi hassas verileri girdiğini kaydeden uzmanlar, bu tarz verilerin Çin'e sızdırılması ihtimalinin büyük bir güvenlik riski oluşturabileceğine işaret etti.

Feroot üst düzey temsilcisi Ivan Tsarynny, Çin'in Amerikalılara ilişkin araştırmalar yapmasına izin verilmesini eleştirerek, "Böyle bir olayın tesadüfen olduğuna inanmak çok zor. Bu olayda çok fazla sıra dışı öge var. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz sözünü bilirsiniz. Bu olayda çok fazla duman var." ifadesini kullandı.

Tsarynny, söz konusu olayı, daha önce "ulusal güvenlik endişeleri" nedeniyle yasaklanması gündeme gelen TikTok ile karşılaştırarak, "Bu sadece eğlence videoları paylaşmak değil. Son derece kişisel ve hassas iş bilgilerini içerebilecek sual ve bilgileri paylaşıyor." dedi.

DeepSeek ve China Mobile, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

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