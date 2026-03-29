Dünya

Çin ile Kuzey Kore arasında yolcu uçağı seferleri yeniden başlatılacak

Çin ile Kuzey Kore arasında, Kovid-19 salgının başlamasının ardından kesilen yolcu uçağı seferlerinin yarın yeniden başlatılacağı bildirildi.

Emre Aytekin  | 29.03.2026 - Güncelleme : 29.03.2026
Pekin

Çin'in bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Air China, "CA 121/122" sefer sayılı Pekin-Pyongyang uçuşlarını 30 Mart'tan itibaren yeniden başlatacağını duyurdu.

Pekin-Pyongyang hattındaki ilk uçak, yarın yerel saatle 08.30'da Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'ndan kalkacak. Uçağın kalkıştan yaklaşık 2 saat sonra Pyongyang Sunan Uluslararası Havalimanı'na ulaşması bekleniyor.

Air China, bu hatta "Boeing 737-800" tipi uçaklarla haftada gidiş-dönüş seferler yapmayı planlıyor.

Kuzey Kore hava yolu şirketi Air Koryo, 2023 sonunda Çin'e yolcu seferlerini yeniden başlatmıştı. Şirket halen Çin'de Pekin ve Şınyang şehirlerine haftada ikişer sefer düzenliyor.

Çin ile Kuzey Kore arasındaki Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan tren seferleri de bu ayın ortasında yeniden başlatılmıştı. Uçuşların başlamasıyla düzenli hava yolu ulaşımı da yeniden açılmış olacak.

Gediz Nehri taştı, Manisa'da tarım arazileri su altında kaldı
Ticaret Bakanlığından "İsrail ile ticaretin sürdüğü" iddialarına ilişkin açıklama
Adana'da hafif raylı sistemin bir vagonu raydan çıktı
İçişleri Bakanı Çiftçi, basın mensuplarıyla bir araya geldi
Pegasus olumsuz hava koşulları nedeniyle 76 seferini karşılıklı iptal etti

Benzer haberler

Çin ile Kuzey Kore arasında yolcu uçağı seferleri yeniden başlatılacak

Çin ile Kuzey Kore arasında yolcu uçağı seferleri yeniden başlatılacak

Güney Kore, küresel ve bölgesel tehditlere karşı askeri reformları hızlandıracağını duyurdu

AB, gümrük sisteminde reforma hazırlanıyor

Hürmüz Boğazı'ndaki enerji akışının kesilmesi Çin ve Asya ekonomileri için risk oluşturuyor

Hürmüz Boğazı'ndaki enerji akışının kesilmesi Çin ve Asya ekonomileri için risk oluşturuyor
ABD/İsrail-İran Savaşı’nda Çin’in statü arayışı ve Küresel Güney'in geleceği

ABD/İsrail-İran Savaşı’nda Çin’in statü arayışı ve Küresel Güney'in geleceği
ABD Başkanı Trump, ertelenen Çin ziyaretini 14-15 Mayıs'ta yapacak

ABD Başkanı Trump, ertelenen Çin ziyaretini 14-15 Mayıs'ta yapacak
