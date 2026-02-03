Dolar
Teknoloji

NASA, Ay'a dönüş programı kapsamında yürütülen "Artemis II"nin fırlatılmasını marta erteledi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay'a dönüş programı olarak bilinen "Artemis"in Orion uzay aracının ilk mürettebatlı misyonu "Artemis II"nin fırlatılmasını, sıvı hidrojen sızıntısı ve teknik aksaklıklar nedeniyle mart ayına erteledi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
NASA, Ay'a dönüş programı kapsamında yürütülen "Artemis II"nin fırlatılmasını marta erteledi

Ankara

NASA, internet sitesinde yayımladığı açıklamada, Artemis II görevinin fırlatma öncesi testinin tamamlandığını duyurdu.

Açıklamada, test sırasında sıvı hidrojen sızıntısı tespit edildiği ve bazı teknik aksaklıklar yaşandığı belirtildi.

Yaşanan sorunlar nedeniyle ek inceleme yapılmasına karar verilirken, şubat ayı için planlanan fırlatma takviminin iptal edildiği, görevin en erken mart ayında gerçekleştirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Ay'a dönüş: "Artemis Programı"

NASA, Ay'a dönüş projesi olarak bilinen "Artemis Programı" ile astronotları yeniden Ay'a göndermeyi amaçlıyor. Programın ilk aşaması "Artemis I", Orion uzay aracının Ay'ın yörüngesinde bir tur atmasının ardından Dünya'ya dönmesiyle Aralık 2022'de tamamlanmıştı.

Orion uzay aracının ilk mürettebatlı misyonu "Artemis II" görevinde ise astronotların, Ay'a iniş yapmadan Dünya'ya dönmesi planlanıyor. 10 gün sürecek yolculuk, uzay aracıyla ilgili güvenlik endişelerinin yanı sıra astronotların giysisi ve iniş araçlarıyla ilgili sorunlar yaşandığı için 2025'in sonlarına ertelenmişti.

Daha sonra NASA, uzay kapsülünde meydana gelebilecek sorunlar nedeniyle Artemis II'nin Eylül 2025'te gerçekleşmesi planlanan tarihinin Nisan 2026 sonrasına, 2026'da Ay'a inişi planlanan Artemis III misyonunun ise 2027'ye ertelendiğini bildirmişti.

NASA, 2021'de İnsanlı İniş Sistemi (HLS) geliştirilmesi için SpaceX'le 2,9 milyar dolarlık bir anlaşma yapıldığını duyurmuştu.

