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Teknoloji, Türkİye Uzayda

İlk Türk astronot Gezeravcı ile konuşan Hataylı depremzede çocuklar duygularını dile getirdi

Depremden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde öğrenciler, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile görüşmenin mutluluğunu yaşadı.

Mustafa Güngör, Ali Kemal Zerenli  | 02.02.2024 - Güncelleme : 02.02.2024
İlk Türk astronot Gezeravcı ile konuşan Hataylı depremzede çocuklar duygularını dile getirdi Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli / AA

Hatay

İlçedeki Nuri Üysen Ortaokulu Konferans Salonu'nda bir araya gelen depremzede öğrenciler, ilk olarak Türkiye'nin ikinci uzay yolcusu Tuva Cihangir Atasever'den bilgiler aldı.

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı ile ISS ile kurulan bağlantı sayesinde görüşme fırsatı yakalayan depremzede çocuklar, Gezeravcı'ya, uzaya ilişkin hazırladıkları soruları sordu.

02.02.2024

Depremden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde öğrenciler, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile görüşmenin mutluluğunu yaşadı.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Gezeravcı da deprem zamanı Adana'da görev yaptığını, kendisinin de depremi hissettiğini belirterek depremzede vatandaşlara bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Ben de onun gibi astronot olmayı çok isterim"

İlk Türk astronota sorularını yönelten öğrencilerden Elif Özen, AA muhabirine, Gezeravcı ile konuşurken çok heyecanlandığını belirterek "Çok güzel duygular yaşadım, çünkü ilk Türk astronot. Ben de onun gibi astronot olmayı çok isterim. Benim için çok iyi bir duyguydu." dedi.

8. sınıf öğrencisi Zeliha Bönceoğlu da başta, Gezeravcı ile konuşamayacağını düşündüğünü aktardı.

Çok heyecanlandığını anlatan Bönceoğlu, "Alper ağabey çok samimi bir insan. Sorularımı sordum. Bize çok ışık tuttuğunu düşünüyorum. İleride bizim de astronot olabileceğimizi, neler yapabileceğimiz anladığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

5. sınıf öğrencisi Duru Ökten ise ilk Türk astronotla görüştüğü için mutlu olduğunu ve merak ettiği soruları ona sorduğunu söyledi.

Altıncı sınıf öğrencisi Duru Yıldırım, Gezeravcı'nın uzayla ilgili merak ettikleri soruları yanıtladığını ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.

5. sınıf öğrencisi Kaan Buğra Günay ise Türklerin uzaya çıkmasının büyük bir gurur olduğunu belirterek "Benim de onunla konuşmam ayrıca bir gurur. Alper Gezeravcı'yı takip ediyordum. Ben konuşabileceğimi düşünmüyordum. Benim adımı söylediklerinde çok şaşırdım." ifadelerini kullandı.

4. sınıf öğrencisi Mirza Şerif Gül, "Alper ağabeyimle konuşunca çok iyi hissetim. Onun gibi olabileceğimi hissettim. Konuşmak çok güzeldi." dedi.

"Özel biriyle konuştuğum için biraz heyecanlandım"

6. sınıf öğrencilerinden Mehmet Akif Oğuz da "Alper abi samimi bir insandı. Soruları çok iyi cevapladı. Onun karşısında hiç strese girmedim. Merak ettiğim şeyleri sordum ve cevabımı aldım. Çok da farklı bir konuşma gibi gelmedi. Sadece özel biriyle konuştuğum için biraz heyecanlandım." diye konuştu.

Altıncı sınıf öğrencilerinden Muhammet Dağ ise Türkiye'nin ilk astronotuyla konuşmanın heyecan verici olduğunu söyledi.

Etkinliğin ardından öğrencilere şapka ve tişört hediye edildi.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, çok sayıda öğrenci ve davetiler bu özel anlara şahitlik etti.

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