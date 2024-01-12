Türkiye Uzayda
Bakan Kacır: Alper Gezeravcı'nın çalışmaları, Türk gençleri, Türk çocukları için ilham kaynağı olacak
Milli Uzay Programı, ilk Türk astronotuyla "boyut" atlayacak
Türkiye'nin, "ilk insanlı uzay misyonu" hedefine ulaşmasına sayılı günler kaldı.
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı, son hazırlıklarını yapıyor
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronotu Alper Gezeravcı, Kennedy Uzay Üssü'nde hazırlıklara başladıklarını duyurdu.
İlk Türk astronotu taşıyacak kapsül Florida'ya ulaştı
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'yı 17 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşımak için yola çıkacak Dragon kapsülü, Florida'daki 39A numaralı fırlatma rampasının hangarına ulaştı.
İlk Türk uzay yolcusu Gezeravcı'dan misyon mesajı: Önemli olan uzayın derinliklerine kadar hayal kurabilmektir
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronot Gezeravcı, "İnsanlar için önemli olan ülkesinin geleceğe adım atabilecek kadar kararlı olduğunu hatırlamak ve gökyüzünün sınırlarına kadar değil, uzayın derinliklerine kadar hayal kurabilmektir." dedi.
İlk Türk uzay yolcusu Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıç
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronot Alper Gezeravcı, "Bu yolculuk bizim için amaç değil, uzay çalışmaları yolunda gerçekleştirmek istediklerimize ulaşmak için yalnızca bir araç. Bu, sadece bir başlangıç." dedi.