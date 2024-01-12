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Türkiye Uzayda

Türkiye Uzay Ajansı: Türk Uzay Bilim Misyonu için Sayılı Saatler Kaldı!

Türkiye Uzay Ajansı: Türk Uzay Bilim Misyonu için Sayılı Saatler Kaldı!

Türkiye Uzay Ajansı: Türk Uzay Bilim Misyonu için Sayılı Saatler Kaldı!

10 soruda Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu

10 soruda Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu

10 soruda Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu
İlk Türk astronotun uzay yolculuğu, Kayseri'de kutlanacak

İlk Türk astronotun uzay yolculuğu, Kayseri'de kutlanacak

İlk Türk astronotun uzay yolculuğu, Kayseri'de kutlanacak
İlk Türk astronotun uzay yolculuğu için geri sayım sürüyor

İlk Türk astronotun uzay yolculuğu için geri sayım sürüyor
Bakan Kacır: Alper Gezeravcı'nın çalışmaları, Türk gençleri, Türk çocukları için ilham kaynağı olacak

Bakan Kacır: Alper Gezeravcı'nın çalışmaları, Türk gençleri, Türk çocukları için ilham kaynağı olacak
NASA, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın uzaya gönderiliş programını duyurdu

NASA, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın uzaya gönderiliş programını duyurdu
Astronot Gezeravcı'nın Silifkeli hemşehrileri uzay yolculuğunu heyecanla bekliyor

Astronot Gezeravcı'nın Silifkeli hemşehrileri uzay yolculuğunu heyecanla bekliyor
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Milli Uzay Programı, ilk Türk astronotuyla "boyut" atlayacak
15.01.2024

Milli Uzay Programı, ilk Türk astronotuyla "boyut" atlayacak

Türkiye'nin, "ilk insanlı uzay misyonu" hedefine ulaşmasına sayılı günler kaldı.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı, son hazırlıklarını yapıyor
14.01.2024

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı, son hazırlıklarını yapıyor

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronotu Alper Gezeravcı, Kennedy Uzay Üssü'nde hazırlıklara başladıklarını duyurdu.

İlk Türk astronotu taşıyacak kapsül Florida'ya ulaştı
13.01.2024

İlk Türk astronotu taşıyacak kapsül Florida'ya ulaştı

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'yı 17 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşımak için yola çıkacak Dragon kapsülü, Florida'daki 39A numaralı fırlatma rampasının hangarına ulaştı.

İlk Türk uzay yolcusu Gezeravcı'dan misyon mesajı: Önemli olan uzayın derinliklerine kadar hayal kurabilmektir
13.01.2024

İlk Türk uzay yolcusu Gezeravcı'dan misyon mesajı: Önemli olan uzayın derinliklerine kadar hayal kurabilmektir

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronot Gezeravcı, "İnsanlar için önemli olan ülkesinin geleceğe adım atabilecek kadar kararlı olduğunu hatırlamak ve gökyüzünün sınırlarına kadar değil, uzayın derinliklerine kadar hayal kurabilmektir." dedi.

İlk Türk uzay yolcusu Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıç
12.01.2024

İlk Türk uzay yolcusu Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıç

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronot Alper Gezeravcı, "Bu yolculuk bizim için amaç değil, uzay çalışmaları yolunda gerçekleştirmek istediklerimize ulaşmak için yalnızca bir araç. Bu, sadece bir başlangıç." dedi.

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