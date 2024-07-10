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Teknoloji, Türkİye Uzayda

Bakan Kacır, Türksat 6A ile Türk uzay tarihinde ilklerin yaşandığını bildirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'da ekiplerin ilk itki ateşlemesini başarıyla tamamladığını belirterek, "Bir sonraki ateşleme, 12 Temmuz'da gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

Hülya Ömür Uylaş  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
Bakan Kacır, Türksat 6A ile Türk uzay tarihinde ilklerin yaşandığını bildirdi

Ankara

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından Türksat 6A'ya ilişkin paylaşımda bulundu.

TÜBİTAK'taki çalışma arkadaşlarını kutlayan Kacır, milli haberleşme uydusu Türksat 6A ile Türk uzay tarihinde ilklerin yaşandığını ifade etti.

Kacır, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz ilk itki ateşlemesini başarıyla tamamlayarak yörünge yükseltme manevrasını yaptı. Ateşleme 82 dakika sürdü. Bu ateşleme ile uyduyu nihai yörüngesine ulaştıracak 5 adımdan ilki gerçekleşti. Bir sonraki ateşleme, ilk ateşlemenin sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından 2 gün sonra, 12 Temmuz'da gerçekleşecek."

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