Dolar
40.68
Euro
47.14
Altın
3,374.78
ETH/USDT
3,582.20
BTC/USDT
114,458.00
BIST 100
10,864.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Grand Kartal Otel yangını davası

Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili İş Başmüfettişi Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili eski Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı İş Başmüfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verdi.

Özcan Yıldırım  | 04.08.2025 - Güncelleme : 04.08.2025
Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili İş Başmüfettişi Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verildi Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Ankara

Bakanlık, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili eski Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı İş Başmüfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verilmesini kararlaştırdı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili İş Başmüfettişi Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verildi
Kırklareli'nde ağaçlık alanda çıkan yangın nedeniyle Avrupa Otoyolu trafiğe kapatıldı
Birçok ilde hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı
Uzmanından "Türkiye'deki güneşlenme miktarının artması orman yangınlarını çoğaltıyor" değerlendirmesi
İstanbul'a "otobüs öncelikli yol" uygulaması geliyor

Benzer haberler

Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili İş Başmüfettişi Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verildi

Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili İş Başmüfettişi Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verildi

SGK'den kayıt dışı istihdama 1,5 yılda 3,5 milyar lira ceza

Türkiye'de işçilerin yüzde 14,02'si sendikalı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet