Grand Kartal Otel yangını davası
Grand Kartal Otel yangını davasında tanıklar dinlenildi
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında tanıklar dinlenildi.
Kartalkaya'daki otel yangınında Genel Müdür ve ailesinin odalarını terk ettikleri ana ilişkin görüntüler ortaya çıktıKartalkaya'daki otel yangınında Genel Müdür ve ailesinin odalarını terk ettikleri ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Kartalkaya'daki otel yangını mağduru aile, görevini ihmal eden herkesin sorumluluğunu üstlenmesini istiyor
Kartalkaya'daki otel yangınında oğlunu kaybeden acılı baba, olaya ve davaya ilişkin konuştu
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Yiğit Gençbay'ın babası Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, yangına ilişkin davayla ilgili, "Buradan çok adil kararın çıkacağına inanıyorum." dedi.
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında müşteki beyanları alınıyor
Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın duruşması, altıncı gününde müşteki beyanlarıyla devam ediyor.
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında otel sahibinin çapraz sorgusu tamamlandı
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada, otel sahibi Halit Ergül'ün çapraz sorgusu sona erdi.
Kartalkaya'daki otel yangınında yakınlarını kaybedenler açıklama yaptı
Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yakınlarını kaybedenler, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 32 sanığın yargılandığı davanın dünkü duruşmasında, taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından açıklama yaptı.
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında dördüncü gün tamamlandı
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otel sahibi ve belediye yetkililerinin bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada dördüncü gün tamamlandı.