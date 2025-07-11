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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na katılıyor
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Grand Kartal Otel yangını davası

Grand Kartal Otel yangını davasında tanıklar dinlenildi

Grand Kartal Otel yangını davasında tanıklar dinlenildi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında tanıklar dinlenildi.

Grand Kartal Otel yangını davasında tanıklar dinlenildi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında tanıklar dinlenildi.

Kartalkaya'daki otel yangınında Genel Müdür ve ailesinin odalarını terk ettikleri ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Kartalkaya'daki otel yangınında Genel Müdür ve ailesinin odalarını terk ettikleri ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Kartalkaya'daki otel yangınında Genel Müdür ve ailesinin odalarını terk ettikleri ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Grand Kartal Otel yangını davası, müşteki ve tanık beyanlarıyla devam ediyor

Grand Kartal Otel yangını davası, müşteki ve tanık beyanlarıyla devam ediyor

Grand Kartal Otel yangını davası, müşteki ve tanık beyanlarıyla devam ediyor
Grand Kartal Otel yangını davasının duruşmasında tanıklar dinlenilmeye başlandı

Grand Kartal Otel yangını davasının duruşmasında tanıklar dinlenilmeye başlandı
Kartalkaya'daki otel yangını mağduru aile, görevini ihmal eden herkesin sorumluluğunu üstlenmesini istiyor

Kartalkaya'daki otel yangını mağduru aile, görevini ihmal eden herkesin sorumluluğunu üstlenmesini istiyor
Grand Kartal Otel yangını davası müşteki beyanlarıyla devam ediyor

Grand Kartal Otel yangını davası müşteki beyanlarıyla devam ediyor
Kartalkaya'daki otel yangınında 4 yakınını kaybeden anne, oğlunun asker şapkasını yanından ayırmıyor

Kartalkaya'daki otel yangınında 4 yakınını kaybeden anne, oğlunun asker şapkasını yanından ayırmıyor
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Kartalkaya'daki otel yangınında oğlunu kaybeden acılı baba, olaya ve davaya ilişkin konuştu
12.07.2025

Kartalkaya'daki otel yangınında oğlunu kaybeden acılı baba, olaya ve davaya ilişkin konuştu

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Yiğit Gençbay'ın babası Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, yangına ilişkin davayla ilgili, "Buradan çok adil kararın çıkacağına inanıyorum." dedi.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında müşteki beyanları alınıyor
12.07.2025

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında müşteki beyanları alınıyor

Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın duruşması, altıncı gününde müşteki beyanlarıyla devam ediyor.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında otel sahibinin çapraz sorgusu tamamlandı
11.07.2025

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında otel sahibinin çapraz sorgusu tamamlandı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada, otel sahibi Halit Ergül'ün çapraz sorgusu sona erdi.

Kartalkaya'daki otel yangınında yakınlarını kaybedenler açıklama yaptı
11.07.2025

Kartalkaya'daki otel yangınında yakınlarını kaybedenler açıklama yaptı

Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yakınlarını kaybedenler, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 32 sanığın yargılandığı davanın dünkü duruşmasında, taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından açıklama yaptı.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında dördüncü gün tamamlandı
11.07.2025

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında dördüncü gün tamamlandı

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otel sahibi ve belediye yetkililerinin bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada dördüncü gün tamamlandı.

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