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Gündem, Grand Kartal Otel yangını davası

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu'daki otel yangınına ilişkin 3 bürokrat hakkında soruşturma izni verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin, 3 Bakanlık bürokratı için soruşturma izni verdi.

İsmet Karakaş  | 18.07.2025 - Güncelleme : 18.07.2025
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu'daki otel yangınına ilişkin 3 bürokrat hakkında soruşturma izni verdi

Ankara

Edinilen bilgiye göre, yangının olduğu tarihte Kontrolörler Kurulu Başkanvekili olan Levent Kırcan ile otelin son denetimini yapan kontrolörler Barış Başayvaz ve Abdülkadir Eren hakkında konunun yargı tarafından da incelenmesinin sağlanması amacıyla soruşturma izni verildi.

Bakanlığın karar metninde, yangına ilişkin Bakanlık bünyesinde iki defa ön inceleme yapıldığı, her iki ön incelemede de yangın güvenliği denetiminin Kültür ve Turizm Bakanlığının görev, yetki ve sorumluluğunda olmadığı, Bakanlık personelinin kusur ve ihmalinin bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.

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