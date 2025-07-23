Bakanlar'dan, Eskişehir'deki orman yangını şehitleri için taziye mesajı
Bakanlar, Eskişehir'de orman yangınına müdahale ederken şehit olan 5 orman işçisi ve 5 AKUT çalışanı için başsağlığı mesajı yayımladı.
Ankara
Ekonomiden sorumlu bakanlar, Eskişehir Seyitgazi'de orman yangınına müdahale ederken şehit olan 5 orman işçisi ve 5 AKUT çalışanı için başsağlığı mesajı yayımladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir-Seyitgazi'de orman yangınına müdahale eden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişinin şehit olduğunu bildirmişti.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskişehir Seyitgazi'de çıkan orman yangınında alevlerle mücadele ederken şehit düşen kahramanlarımızın acısı yüreklerimizi yaktı. 'Yeşil Vatan' uğruna can veren şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, mesai arkadaşlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Eskişehir Seyitgazi’de çıkan orman yangınında alevlerle mücadele ederken şehit düşen kahramanlarımızın acısı yüreklerimizi yaktı.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) July 23, 2025
Yeşil Vatan uğruna can veren şehitlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, mesai arkadaşlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı…
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise mesajında şu değerlendirmelerde bulundu:
"Eskişehir'de ormanlarımızı korumak için mücadele ederken şehit olan kahraman orman çalışanlarımız ve AKUT gönüllülerine Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."
Eskişehir’de ormanlarımızı korumak için mücadele ederken şehit olan kahraman orman çalışanlarımız ve AKUT gönüllülerine Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) July 23, 2025
Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yayımladığı mesajında, "Eskişehir'de Yeşil Vatan'ı yangından korumak üzere canını hiçe sayan ve şehitlik makamına yükselen kahraman orman emekçilerimize Cenabıhak'tan rahmet niyaz ediyorum. Kederli ailelerine, mesai arkadaşlarına ve necip milletimize sabr-ı cemil diliyorum. Mekanları cennet olsun. Başımız sağ olsun." sözlerini sarf etti.
Eskişehir’de Yeşil Vatan’ı yangından korumak üzere canını hiçe sayan ve şehitlik makamına yükselen kahraman orman emekçilerimize Cenâb-ı Hak’tan rahmet niyaz ediyorum.— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) July 23, 2025
Kederli ailelerine, mesai arkadaşlarına ve necip milletimize sabr-ı cemîl diliyorum.
Mekânları cennet olsun.…
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise mesajında şunları kaydetti:
Eskişehir’deki orman yangınında görev başındayken hayatını kaybeden 5 orman işçimiz ve 5 AKUT mensubumuza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Orman Teşkilatımıza ve AKUT camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum.— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) July 23, 2025
Alevlere karşı canı pahasına mücadele eden fedakâr isimler,…
"Eskişehir'deki orman yangınında görev başındayken hayatını kaybeden 5 orman işçimiz ve 5 AKUT mensubumuza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Orman Teşkilatımıza ve AKUT camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Alevlere karşı canı pahasına mücadele eden fedakar isimler, milletimizin yüreğinde daima yaşayacak. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."
Eskişehir’den gelen haberin acısı düştü yüreğimize.— Murat KURUM (@murat_kurum) July 23, 2025
Seyitgazi’de devam eden orman yangınında Yeşil Vatan için canı pahasına mücadele ederken şehit olan kahraman orman işçilerimize ve AKUT çalışanı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.
Yaralılarımıza da…
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskişehir'den gelen haberin acısı düştü yüreğimize. Seyitgazi'de devam eden orman yangınında yeşil vatan için canı pahasına mücadele ederken şehit olan kahraman orman işçilerimize ve AKUT çalışanı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangını yüreklerimizi de yaktı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 23, 2025
Yangında maalesef 5’i orman işçisi, 5’i de AKUT gönüllüsü olmak üzere 10 canımız şehit oldu.
Yangında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize…
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınının yürekleri yaktığını belirterek, "Yangında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Hastanelerde tedavileri devam eden 14 yaralımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun." ifadelerine yer verdi.
Seyitgazi ilçemizde meydana gelen orman yangınında 5’i orman işçimiz, 5’i de AKUT gönüllüsü olmak üzere 10 canımızı şehit vermenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.— Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) July 23, 2025
Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve milletimize sabır ve…
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, paylaşımında, şunları kaydetti:
"Seyitgazi ilçemizde meydana gelen orman yangınında 5'i orman işçimiz, 5'i de AKUT gönüllüsü olmak üzere 10 canımızı şehit vermenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Tedavileri devam eden yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet, makamları ali olsun inşallah."
Eskişehir’de Yeşil Vatan’ımızı korumak için orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında şehit olan orman emekçilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm orman camiasına başsağlığı diliyorum.— Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) July 23, 2025
Psikososyal destek ekiplerimiz, şehitlerimizin ailelerine ve yangından etkilenen…
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir'de yeşil vatanı korumak için orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında şehit olan orman emekçilerine Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm orman camiasına başsağlığı diledi. Göktaş, Bakanlığa bağlı psikososyal destek ekiplerinin, şehitlerin ailelerine ve yangından etkilenen vatandaşlara destek vermek üzere sahada olduğunu belirtti.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybeden orman işçilerimiz ve AKUT personellerimizin acı haberi yüreğimizi dağladı.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) July 23, 2025
Alevlere karşı canları pahasına mücadele ederken şehit düşen fedakâr görevlilerimize Allah’tan…
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kaybeden orman işçileri ve AKUT personelinin acı haberinin yürek dağladığını vurguladı.
Alevlere karşı canları pahasına mücadele ederken şehit düşenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Ersoy, "Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
Eskişehir’de canları pahasına Yeşil Vatan’ı koruyan orman işçilerimizin ve AKUT mensubu kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissediyoruz.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) July 23, 2025
Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına, orman teşkilatımıza ve AKUT mensuplarına sabır diliyorum.
Rabbim, yangınla…
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Eskişehir'de canları pahasına yeşil vatanı koruyan orman işçilerimizin ve AKUT mensubu kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, orman teşkilatımıza ve AKUT mensuplarına sabır diliyorum. Rabbim, yangınla fedakarca mücadele eden tüm görevlilerimizi korusun. Aziz milletimizin başı sağ olsun."
Eskişehir’deki yangınlarla kahramanca mücadele ederken şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum.— Efkan Âlâ (@efkanala) July 23, 2025
Fedakârca görev yaparken yaralanan kardeşlerimizin bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.
Milletimizin başı…
AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan taziye mesajı
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü için başsağlığı mesajı yayımladı.
Ala, sosyal medya hesabındaki mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Eskişehir'deki yangınlarla kahramanca mücadele ederken şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Fedakarca görev yaparken yaralanan kardeşlerimizin bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.