2025 BİGG Spor Ödülleri sahiplerini buldu
2025 BİGG Spor Ödülleri töreninde ilk 5'e giren firmalar, ödüllerini aldı.
İstanbul
Riva Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile İstanbul Valisi Davut Gül katıldı.
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Bakan Bak: Biz, üreten güçlü gençlerin olduğu bir Türkiye istiyoruz
Bakan Bak, törende yaptığı konuşmada, sporun bir endüstri olduğunu vurgulayarak "Bu oyunun kurallarına göre hamle yapmamız gerekiyor. Ölçmediğiniz bir şeyi yönetmeniz mümkün değil. Sporcunun atletik performansını ölçen sistemler var. Türkiye, geçmişte hep yurt dışından spor ekipmanı ithal ediyordu. Bunu aşmak için çabaladık. Artık birçok ürünü daha az maliyetle üretebiliyoruz. Böylece dövizimiz de dışarı gitmiyor. Burada firmaların ortaya koyduğu projeler de daha anlamlı hale geliyor. Artık dışarıya ihracat yapan firmalarımız var." ifadelerini kullandı.
Vatandaşların sağlıklı olması için çabaladıklarını vurgulayan Bakan Bak, "Vatandaşlarımızın, sporu bir yaşam tarzı olarak benimsemesini istiyoruz. Obezite tehlikesi var. Az hareket eden bir ülke olmaya başladık. Toplumu hareketlendirmemiz lazım. Hareketlenen toplumda sağlık giderleri azalır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile spor endüstrisi alanında yapılan girişimleri destekliyoruz. Cumhurbaşkanımız da bu yatırımları destekliyor. Türkiye, TEKNOFEST ile milli teknoloji hamlesini çok iyi noktalara taşıdı. Gençlerimiz de bu alana ilgi gösteriyor. Gençlik merkezlerinde TEKNOFEST'e katılmak isteyen çok genç var. Biz, bunun sporda da olmasını istiyoruz." diye konuştu.
Bakan Bak, bu ödül töreninin çok anlamlı olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:
"Teknolojinin, sporda etkin olmasını istiyoruz. Bu yüzden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte bu süreci ilerletiyoruz. Dışarda stantları gezdik. Bizleri heyecanlandıran işler var. Çok güzel projeler yapıyoruz. Biz, üreten güçlü gençlerin olduğu bir Türkiye istiyoruz. Milli teknoloji hamlesinden dolayı gençlerimiz heyecanlanıyor. Sporcularımızın performansının ölçülmesinde ve sakatlıklarda teknolojinin etkin bir şekilde kullanılmasını istiyoruz. Türkiye Güreş Federasyonun başkanlığını yaptığım dönemde sporcuları sağlık merkezine götürmüştük. Sporcularımızın özelliklerine baktık. Değişik sonuçlar almıştık. Bu değişiklikler ortaya çıktıkça, sporcularımızın performansı arttı. Sonrasında Grekoromen Milli Takımı dünya şampiyonu olmuştu. Serbest stilde de takım olarak dünya ikincisi olmuştuk."
Türkiye'nin spor alanında devrim yaptığını vurgulayan Bakan Bak, "Spor tesisleri için inanılmaz bir yatırım yaptık. Burada da bize iyi yetişmiş sporcular lazım. Bize dünya şampiyonları lazım. İnanıyoruz ki bunu hep beraber başaracağız. Çok iyi çalışacağız ve bu bayrağı göklerde dalgalandıracağız. Yaptığımız işi seveceğiz, teknolojiyi de etkin bir şekilde kullanacağız. Sporda tesisleriyle ve sporcularıyla büyüyen bir Türkiye var. Hep beraber dünyada bu ülkeyi başarılı bir spor ülkesi yapacağız." dedi.
İstanbul Valisi Davut Gül ise sporun hayatın içinde yoğun bulunduğunu ifade ederek, "Spordaki gelişmeleri yerli ve milli imkanlarla takip etmek çok kıymetli. Milli teknoloji hamlesiyle birlikte, TEKNOFEST'te herkesin teknoloji ile bir şekilde tanıştığını görüyoruz. Oradaki fikirlerin ürüne dönüşmesi ve kullanılması bu süreci daha güçlü hale getiriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, spordaki bu ihtiyaçların yerli ve milli ürünlerle desteklenmesi için yol açtı. Bizlere düşen de daha iyisini üretmek." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Kacır: Küresel spor teknolojileri pazarının büyüklüğü 26 milyar doları aştı
Bakan Kacır, törende yaptığı konuşmada teknolojide yaşanan gelişmelerin, her alanda derin izler bıraktığı bir döneme adım atıldığını ve bu değişim rüzgarından spor endüstrisinin de önemli ölçüde payını aldığını söyledi.
Sporun yalnızca fizyolojik yeteneklerin değil, dijital zekânın, algoritmik analizlerin ve inovatif mühendisliğin insan performansıyla bütünleştiği, çok katmanlı bir yapıya evrildiğine dikkati çeken Kacır, şöyle devam etti:
"Giyilebilir cihazlardan artırılmış ve sanal gerçeklik sistemlerine, taraftar etkileşim platformlarından gerçek zamanlı analitiklere; teknolojinin sporda yenilikçi uygulamaları, spor endüstrisinde yeni standartları belirliyor. Sporda başarı, artık yalnızca yetenek ve antrenmanla değil, veriye dayalı bilgi, ileri teknoloji ve stratejik aklın bütünleşmesiyle mümkün hale geliyor. Bu dönüşümün ekonomik boyutu da son derece çarpıcı. Küresel spor teknolojileri pazarının büyüklüğü geçtiğimiz yıl 26 milyar doları aştı. Yapılan araştırmalar, 2032'ye geldiğimizde bu tutarın 139 milyar dolara ulaşacağını gösteriyor."
Bakan Kacır, Türkiye'nin, sahip olduğu güçlü AR-GE ve inovasyon ekosistemiyle, spora ve teknolojiye yüksek ilgi duyan genç ve dinamik nüfusuyla, sporun tüm branşlarındaki altyapı yatırımlarıyla, spor teknolojilerinde dünya çapında başarı hikâyeleri için güçlü bir potansiyele ve stratejik bir avantaja sahip olduğunu belirtti.
Hedeflerinin, Türkiye'yi bu alanda sadece teknolojiyi kullanan değil, aynı zamanda üreten, yön veren ve ihraç eden küresel bir inovasyon merkezine dönüştürmek olduğunu vurgulayan Kacır, şunları söyledi:
"Okçuluktan güreşe, cimnastikten atıcılığa, voleyboldan masa tenisine kadar farklı branşlarda elde ettiğimiz başarıları, yüksek teknolojiyle harmanlayarak daha da ileri taşımayı ve bu başarıları kalıcı, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak spor teknolojileri alanında yenilikçi fikirlerin filizlenmesini destekleyen, girişimcilerimizi küresel pazarlara taşıyan ve Türkiye'yi bu alanda öncü ülkelerden biri hâline getirecek politika ve programları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda teknoparklarımızdaki 265 firma ve 1 AR-GE merkezinin spor alanında yürüttüğü inovatif çalışmaları destekliyoruz."
Kacır, TÜBİTAK destek ve burs programlarıyla spor alanında son 23 yılda 314 proje, 1735 bilim insanı ve gence 1,8 milyar lira destekte bulunduklarını belirterek, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle yürüttükleri TÜBİTAK Spor Araştırmaları Çağrısı ile sporun insan fizyolojisindeki etkilerinden yapay zekâ tabanlı destek sistemlerine, spor bilimlerinin farklı alanlarında nitelikli bilimsel araştırma ve geliştirme kapasitesini güçlendirecek 59 projeye 91 milyon lira destek sağladıklarını ifade etti.
"İlk 5 sırada yer alan girişimcilerimize 4,5 milyon lira destek sağladık"
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile gerçekleştirdikleri ve artık bir marka haline gelen BİGG Spor Ödülleri Yarışması ile teknoloji ve sporu bir araya getirdiklerini söyleyen Kacır, şunları kaydetti:
"Girişimcilerin spor teknolojilerine yönelik yenilikçi fikirlerinin ticarileşmesini sağlıyoruz. Programın ilk çağrısına Ekim 2021'de çıktık. Yoğun ilgi gören bu ilk çağrıdan sonra ödüle hak kazanan 5 girişimcimize toplamda 1 milyon liraya yakın ödül takdim ettik. İkinci çağrıya ise 2023 yılının Ekim ayında çıkmıştık. İthal spor malzemelerinin yerlileştirilmesinden spor teknolojilerinde artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamalarına, büyük veri analizi uygulamalarından sporda sensör teknolojisine kadar 7 farklı kategoride 67 girişimimiz çağrıya başvurdu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ilk 5 sırada yer alan girişimcilerimize 4,5 milyon lira destek sağladık."
Programın üçüncü çağrısını ise geçen aralık ayında duyurduklarını dile getiren Kacır, "Sporda analiz teknolojilerinden spor malzemelerinin geliştirilmesine, antrenman teknolojilerinden sağlık teknolojilerine ve sporda yapay zeka uygulamalarına 5 farklı kategoride 58 girişimimiz çağrıya başvurdu. Değerlendirme süreci sonunda ilk 5 sırada yer alan girişimcilerimize ödüllerini takdim ediyoruz. Ben bu vesileyle, ödül almaya hak kazansın kazanmasın inovatif fikirlerini hayata geçirmek için alın ve akıl teri döken tüm girişimcilerimizi en içten duygularımla tebrik ediyorum." dedi.
Kacır, teknoloji girişimciliğini Türkiye'yi dünya sahnesinde hak ettiği konuma taşıyacak esaslı dönüşümün itici gücü olarak gördüklerini vurgulayarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak uzun ve meşakkatli ama meyvesi de bir o kadar tatlı bir yola baş koyan girişimcilerin her daim destekçisi ve hamisi olduklarını söyledi.
TÜBİTAK BİGG programıyla 2 bin 494 teknoloji girişiminin kurulmasına öncülük ettiklerini belirten Kacır, girişimlerin küresel ölçekte büyümesini desteklemek ve ihtiyaçlarına özel çözümler sunmak amacıyla 'Turcorn 100 Programı'nı başlattıklarını ve 25 Turcorn adayını bu programa dahil ettiklerini dile getirdi.
İlk 5'e giren firmalar, ödüllerini aldı
BİGG Spor Ödülleri'nde ilk 5'e giren firmalar belli oldu.
Yarışmada Catchpad Spor Eğitim ve Eğlence Teknolojileri, KODGEM Teknoloji Sanayi ve Ticaret, Murat Uzdaş Poligon ve Atış Eğitim Sistemleri, Vagustim Sağlık Teknolojileri ile Weartechclub Giyilebilir Spor Ürünleri Hizmet ve Teknolojileri firmaları sıralama olmaksızın ilk 5'e girerek ödüllerini aldı.
Öte yandan Comparisonator Yazılım ve Danışmanlık, Dof Robotik Sanayi, Genoride Elektrikli Araçlar, LNL Elektrik Elektronik Bilişim ve Danışmanlık, Navek Sportif Ürünler ve Danışmanlık ile Vispection Bilgi Teknolojileri de mansiyon ödülüne layık görüldü.
Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.