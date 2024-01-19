Bakan Kacır: Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın yapacağı deneyler dünyadaki bilimsel literatüre katkıda bulunacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 farklı bilimsel deney yapacağını belirterek, "Tüm deneyler, eminiz ki dünyadaki bilimsel literatüre büyük katkıda bulunacak." dedi.
Ankara
Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu için ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kacır, fırlatma öncesinde Space X'in sosyal medya platformu X'teki canlı yayınında soruları yanıtladı.
Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna sayılı dakikalar kala bu anın çok gurur verici olduğunu dile getiren Kacır, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunun, ülke tarihinde önemli bir dönüm noktası olmanın yanında, Türk genç ve çocukları için de ilham kaynağı olduğunu söyledi.
Kacır, Türkiye'nin, uzay teknolojisi konusunda çok deneyimli olduğuna dikkati çekerek, "Kendi uydularımızı geliştiriyoruz, üretiyoruz. İletişim ve telekomünikasyon uydularımızı da geliştiriyoruz. Aynı zamanda roketler de üretiyoruz." diye konuştu.
"Bilimsel çalışmaların sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyoruz"
Gezeravcı'nın uzayda 14 gün boyunca ne yapacağı hakkında bilgi veren Kacır, "İnsanlı uzay misyonu, uçuşu ise bizim için ilk. Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 farklı bilimsel deney yapacak." dedi.
Bilim insanları tarafından hazırlanan deneylerin, dünyadaki bilimsel literatüre büyük katkıda bulunacağını belirten Kacır, "Bu deneylerin bir kısmı biyoloji ve genetikle ilgili, bazıları malzeme bilimiyle ilgili olacak. Bu araştırma ve deneylerin hepsi çok inovatif ve yenilikçi. Bu bilimsel çalışmaların sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Kacır, Türkiye'nin Milli Uzay Programı üzerinde çalıştığını anlattı. Ülke olarak gelecek 10 yıl için uzay teknolojilerinde oldukça iddialı hedefler koyulduğuna işaret eden Kacır, "Bu insanlı bir uzay misyonu ama insansız uzay misyonlarımız da olacak. Türk bilim insanları ve mühendisleri tarafından geliştirilmiş ve üretilmiş uzay teknolojisiyle Ay'a ulaşmayı amaçlıyoruz. Sonrasında yörünge altı bir uçuş için bir Türk astronotu göndermeyi amaçlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda birçok insanlı uçuşumuz olacak.Tüm ortaklarımıza da bu tarihi misyonda teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Bakan Kacır: Bu gurur bizim, Türk milletinin. Yolumuz açık olsun
Kacır, sosyal medya hesabı X'ten de Gezeravcı'nın uzay yolculuğu öncesinde "GururDuyTürkiye" etiketiyle videolu paylaşımda bulundu.
Bakan Kacır, paylaşımında "Yarınlar bizim. Bu gurur bizim. Bu gurur Türk milletinin. Yolumuz açık olsun." ifadelerini kullandı.
Yarınlar bizim.— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) January 18, 2024
Bu gurur bizim.
Bu gurur Türk Milletinin…
Yolumuz açık olsun!#GururDuyTürkiye 🚀🧑🚀🇹🇷 pic.twitter.com/rCOAwx4ihh
Videoda, millet olmanın acıda ve kederde bir olmak gibi heyecan, sevinç ve coşkuda da bir ve beraber olabilmek demek olduğunu dile getiren Kacır, tarihi gururun hep birlikte yaşandığını ve kalplerin Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile attığını belirtti. Gezeravcı'nın, Uluslararası Uzay istasyonu'nda 14 gün boyunca gerçekleştireceği Türk Uzay Bilim Misyonu'nun, bilim dünyasına önemli katkılar sunacağına dikkati çeken Kacır, şöyle devam etti:
"Misyon kapsamında Türk bilim insanlarının hazırladığı 13 bilimsel deney, mikro yer çekimi ortamında gerçekleştirilecek. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu, Türk gençleri ve Türk çocukları için ilham kaynağı olacak. Milletimizin ufkunu gökyüzünün sınırlarının ötesine taşıyacak bu yolculuk, inşallah gelecekte de Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli Uzay Programı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçireceğimiz nice projenin de habercisi olacak."
Gezeravcı'nın ay yıldızlı bayrağı taşıyacağı uzay görevini başarıyla icra ederek sağ salim dönmesini temenni eden Kacır, bu heyecan verici misyonu anbean takip eden çocuklara ve gençlere çok daha büyük başarılara imza atacakları aydınlık bir gelecek diledi.
Kacır, başka bir paylaşımında da Gezeravcı'nın gerçekleştireceği 13 bilimsel deneyden birini, ortaokul öğrencileriyle birlikte hazırlayan Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Birsen Geçer ve TEKNOFEST 2023 Yüksek İrtifa Roket Yarışması birincisi takımın kaptanı Mehmet Sizer'in fırlatma etkinliğinin özel konukları olduğunu belirtti, bu gece sadece Alper Gezeravcı değil, Türk gençliğinin ve çocuklarının hayallerinin de gökyüzünün sınırlarının ötesine geçeceğini vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.