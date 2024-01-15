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Teknoloji

Bakan Kacır: Alper Gezeravcı'nın çalışmaları, Türk gençleri, Türk çocukları için ilham kaynağı olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yapacağı yolculuk ve çalışmaların, Türk gençleri için ilham kaynağı olacağını bildirdi.

Enes Duran  | 15.01.2024 - Güncelleme : 15.01.2024
Bakan Kacır: Alper Gezeravcı'nın çalışmaları, Türk gençleri, Türk çocukları için ilham kaynağı olacak

Ankara

Kacır, Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, mutlu, heyecanlı ve gururlu olduklarını ifade etti.

İlk Türk astronot Gezeravcı'nın Florida Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleşecek fırlatmayla Uluslararası Uzay İstasyonu’na doğru yolculuğa çıkacağına dikkati çeken Kacır, bu tarihi ana şahitlik etmek üzere Gezeravcı'nın ailesiyle birlikte olacaklarını belirtti.

Kacır, Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 bilimsel deneyi gerçekleştireceği bilgisini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Böylelikle Türk bilim insanlarının uzay bilimi alanında yürüttükleri çalışmalarda yeni bir aşamaya adım atıyor olacağız. Alper Gezeravcı aynı zamanda Türk gençleri, Türk çocukları için ilham kaynağı olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz Milli Uzay Programı'ndaki hedeflerimizi bir bir hayata geçirmeye, aziz milletimizin ufkunu gökyüzünün ötesine taşıyacak işlere imza atmaya devam edeceğiz."

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