Dolar
40.55
Euro
47.58
Altın
3,341.46
ETH/USDT
3,722.90
BTC/USDT
116,442.00
BIST 100
10,653.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya’nın Aksu ilçesindeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor Kınalıada açıklarında bir teknede yangın çıktı -VTR-
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor'un Brezilyalı futbolcusu Felipe Augusto'nun hedefi takıma faydalı olmak

Trabzonspor'un yeni transferi Brezilyalı Felipe Augusto, bordo-mavili takıma faydalı olmak istediğini söyledi.

İlhami Erkılıç  | 25.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
Trabzonspor'un Brezilyalı futbolcusu Felipe Augusto'nun hedefi takıma faydalı olmak Fotoğraf: Faruk Küçük/AA

Erzurum

Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ikinci etap kamp çalışmalarına devam eden Trabzonspor oyuncularından 21 yaşındaki futbolcu Augusto, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Augusto, fiziksel olarak kendini gayet iyi hissettiğini ve kampın güzel gittiğini dile getirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yeni bir yere adaptasyon sürecinin kolay olmadığını ancak takım arkadaşlarının ve herkesin kendisine her konuda yardımcı olduğunu ifade eden Augusto, "İlk andan beri evimdeymiş gibi hissediyorum. Hocamız, geldiğimiz ilk günden beri neler yapmam gerektiğini anlatmaya başladı, kendimi rahat ve iyi hissetmem gerektiğini ifade etti. Taktik çalışmasında benden en büyük talebi rahat olmam ve taktik anlayışını sahada en sonuna kadar gösterebilmem." dedi.

"Bu hayatta en çok sevdiğim şey futbol oynamak, sahada olabilmek"

Maçlardaki performansına yönelik soru üzerine Augusto, "Ben en sevdiğim işi yapıyorum. Bu hayatta en çok sevdiğim şey futbol oynamak, sahada olabilmek. Dolayısıyla sahada olduğum her saniye elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Formamız için, bu takımın renkleri için her zaman da böyle elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım. Maçlarda elinden gelen en iyi şeyi yapabilmek belki çok önemli ama bir hücum oyuncusu adına gol atabilmek de çok önemli. Benim adıma hazırlık maçı dahi olsa golle başlayabilmek özgüven açısından büyük katkıları oldu." ifadelerini kullandı.

Takıma gelmeden önce oyuncularla ilgili araştırma yaptığını belirten Augusto, şunları kaydetti:

"Beni buraya getiren sebeplerden biri de burada daha önce oynayan santrfor oyuncuların çok başarılı olup farklı liglere gidip orada da kendilerini kanıtlayabilmeleriydi. Dolayısıyla ben de onların yolundan gidip onların bıraktığı izleri takip edip aynı şekilde başarılı olmaya çalışıyorum. Alexander Sörloth Avrupa'nın en gözde santrforlarından biri. O da burada oynadı, burada başarılı oldu. Ben de onlar gibi o yolu takip ederek, onların bıraktığı ayak izlerini takip ederek farklı bir lige gidip orada da yine kendimi kanıtlamak istiyorum."

"Tek ve ilk amacım her zaman Trabzonspor'a yardımcı olabilmek"

Sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını aktaran Augusto, "Sahanın neresinde olursam olayım tek ve ilk amacım her zaman Trabzonspor'a yardımcı olabilmek. Bütün oyuncular gibi saha içinde tabii ki olmak isterim ama saha içinde olsam da olmasam da yedek kulübesinde ya da dışarıda da bekliyor olsam da ilk amacım, tek önceliğim Trabzonspor'a yardımcı olabilmek, en büyük hedefim bu. Goller atarak, elimden gelenin en iyisini yaparak, sahada bulunduğum ya da bulunmadığım her anda Trabzonspor'a faydalı olmaya çalışacağım. " dedi.

Augusto, Erzurum'un otel, spor salonları, saha ve hava şartları açısından futbolcular için kampa çok uygun olduğunu, kampın gayet başarılı ve çok verimli geçtiğini anlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 844 kişi yakalandı
Sarıcaova köylüleri, tarladaki ürünlerinin hasadını imece usulü yapıyor
DMM, "Ekonomi Direksiyonu Zorda" başlıklı köşe yazısındaki iddiaları yalanladı
Günün ilk yarısında 43 ilde 35 derecenin üzeri sıcaklık görüldü
MSB, 40 uzman yardımcısı ile 3 bin 97 sürekli işçi alacak

Benzer haberler

Trabzonspor'un Brezilyalı futbolcusu Felipe Augusto'nun hedefi takıma faydalı olmak

Trabzonspor'un Brezilyalı futbolcusu Felipe Augusto'nun hedefi takıma faydalı olmak

Erzurum yüksek irtifada güç depolamak isteyen yerli ve yabancı takımların gözdesi

Çaykur Rizesporlu Mocsi, gelişimi için Türkiye'nin doğru adres olduğunu düşünüyor

Trabzonspor, hazırlık maçında Persepolis ile golsüz berabere kaldı

Trabzonspor, hazırlık maçında Persepolis ile golsüz berabere kaldı
Darphane, Erzurum'daki tarihi Ulu Cami için hatıra parası bastı

Darphane, Erzurum'daki tarihi Ulu Cami için hatıra parası bastı
Erzurum Kongresi Milli Mücadele'nin pusulası oldu

Erzurum Kongresi Milli Mücadele'nin pusulası oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet