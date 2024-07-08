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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde "Türksat 6A Fırlatma Töreni"ne katılıyor.
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Bakan Uraloğlu: Türksat 6A'nın fırlatma sürecinde bir problem gözükmüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türksat 6A'nın fırlatılma sürecine ilişkin, "Bir problem gözükmüyor, şu ana kadar bir erteleme olmadı, hava şartları gayet yerinde. 10 yıllık bir emeğin sonucunda buradayız, şu an için bir sıkıntı yok." dedi.

Mehmet Can Toptaş, Dilara Zengin Okay  | 08.07.2024 - Güncelleme : 08.07.2024
Bakan Uraloğlu: Türksat 6A'nın fırlatma sürecinde bir problem gözükmüyor

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın fırlatılma sürecine ilişkin olarak, "Bir problem gözükmüyor, şu ana kadar bir erteleme olmadı, hava şartları gayet yerinde. 10 yıllık bir emeğin sonucunda buradayız, şu an için bir sıkıntı yok." dedi.

Uraloğlu, bu gece ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzaya fırlatılması planlanan Türksat 6A'ya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Türkiye saatiyle 00.20, yerel saatle 17.20'de uydunun fırlatılacağını anımsatan Uraloğlu, "Bir problem gözükmüyor, şu ana kadar bir erteleme olmadı, hava şartları gayet yerinde. 10 yıllık bir emeğin sonucunda buradayız, şu an için bir sıkıntı yok." diye konuştu.

Uraloğlu, fırlatılmanın ardından ilk birkaç dakikanın önemli olduğunu, uydudan 70'inci dakikada sinyal almayı beklediklerini aktararak, sinyal alındıktan sonra uydunun istedikleri şekilde gittiğini teyit etmiş olacaklarını söyledi.

"Bu hizmeti satacağız"

Türksat 6A'nın yerli ve milli bir uydu olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Haberleşme ve televizyon yayıncılığında daha güvende hissedeceğiz. Bu hizmeti hem kendimiz alacağımız gibi hitap ettiğimiz yeni kapsama alanına da bu hizmeti satmış olacağız." ifadesini kullandı.

​​​​​​​Uraoğlu, Türkiye'nin uydu üreticisi 11 ülkeden birisi haline geldiğine dikkati çekerek, yeni uydu projelerinin de olacağını bildirdi.

İlk etapta bir tesis kurduklarını belirten Uraoğlu, şunları kaydetti:

"Kurduğumuz tesis vasıtasıyla yeni uyduları hem kendimiz için üreteceğiz hem de satacağız. Uzayda daha fazla uydumuzun olmasına ihtiyaç var. İHA ve SİHA'larımızın güvenliği ve uçuş operasyonlarımız için. İnşallah yeni uyduları da planlayarak üretmeye devam edeceğiz."


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