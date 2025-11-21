Dolar
42.45
Euro
48.93
Altın
4,034.32
ETH/USDT
2,699.70
BTC/USDT
82,648.00
BIST 100
10,831.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türkiye'nin bölünmüş yol ağı 22 yılda yaklaşık 5 katına çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bölünmüş yol ağımız 2003'te 6 bin 101 kilometreyken 2025'te bunu yüzde 391 artırarak 29 bin 947 kilometreye yükselttik ve ağımızı yaklaşık 5 katı büyüttük." dedi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
Türkiye'nin bölünmüş yol ağı 22 yılda yaklaşık 5 katına çıktı

Ankara

Uraloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kara yolu ulaşım ağında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

Ulaşımın bütün modlarında olduğu gibi bölünmüş yol ağında 22 yılda reform niteliğinde çalışmalar yaptıklarını dile getiren Uraloğlu, "Bölünmüş yol ağımız 2003'te 6 bin 101 kilometreyken 2025'te bunu yüzde 391 artırarak 29 bin 947 kilometreye yükselttik ve ağımızı yaklaşık 5 katı büyüttük." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bakan Uraloğlu, otoyol ağında çalışmalara durmaksızın devam ettiklerini belirterek, 2002'de 1714 kilometre olan otoyol ağını yüzde 121 artışla bu yıl 3 bin 796 kilometreye çıkardıklarını söyledi.

Türkiye'nin otoyol ağını 8 bin 845 kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Uraloğlu, "501 kilometre otoyolun yapımına devam ediyoruz, 3 bin 690 kilometrenin de projesini tamamladık. 939 kilometrelik kısmının da projesini planladık. 2028'de ülkemizin otoyol ağını 4 bin 330 kilometreye çıkarma hedefiyle yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek." diye konuştu.

Köprü, viyadük ve tünel sayısı arttı

Yolları iyileştirmek için bitümlü sıcak karışım kaplaması yaptıklarını söyleyen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"2002'de bu şekilde 8 bin 591 kilometre yol varken, 2025'te bunu yüzde 279 artırarak 32 bin 527'ye çıkardık. Köprü ve viyadük uzunluğu 22 yıl önce 311 kilometre ve sayısı 5 bin 967 idi. Biz bunu 2025'te yüzde 161 yükselterek 10 bin 118 adete ve 811 kilometreye ulaştırdık. Ülkemizin tünel uzunluğu 2002'de 50 kilometreydi ve 83 tünelimiz vardı. Bu alanda da yatırımlarımıza devam ettik. Tünel uzunluğumuzu da yüzde 1566 artırarak 2025'te 833 kilometreye ve 530'a ulaştırdık."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Tunç'tan çocukların suça sürüklenmesinin nedenlerini araştıracak komisyona ilişkin paylaşım
"Futbolda bahis" iddiasıyla yürütülen soruşturmada 17 hakem hakkında MASAK raporu hazırlandı
Hakkari'de sismik izolatörlerin kullanıldığı 100'er yataklı iki hastane inşa ediliyor
İmam hatiplerin kurucusu Mahmut Celalettin Ökten vefatının 64. yılında anılıyor
Esenyurt'ta ilaçlamadan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 7 kişi taburcu edildi

Benzer haberler

Türkiye'nin bölünmüş yol ağı 22 yılda yaklaşık 5 katına çıktı

Türkiye'nin bölünmüş yol ağı 22 yılda yaklaşık 5 katına çıktı

Bursa'da trafiği rahatlatacak projelerin açılışı ve temel atma törenleri yarın yapılacak

Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri ilk defa kent içi raylı sistemle tanışacak

Bakan Uraloğlu: Hızlı tren fabrikamızı Eylül 2026'da tamamlamayı hedefliyoruz

Bakan Uraloğlu: Hızlı tren fabrikamızı Eylül 2026'da tamamlamayı hedefliyoruz
Milli Banliyö Tren Seti'nin dördüncüsü Gaziantep'e teslim edildi

Milli Banliyö Tren Seti'nin dördüncüsü Gaziantep'e teslim edildi
Ulaştırma ekiplerinin karla mücadele mesaisi başladı

Ulaştırma ekiplerinin karla mücadele mesaisi başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet