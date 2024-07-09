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Teknoloji, Türkİye Uzayda

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TÜRKSAT 6A ile uydu üretiminde yeni safhaya geçtik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TÜRKSAT 6A ile uydu üretiminde yeni safhaya geçtik. Yerli, milli haberleşme uydumuz 6A mevcut uyduların yedeklenmesini sağlayacak ve kapasiteyi artıracaktır." dedi.

Mehmet Tosun  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TÜRKSAT 6A ile uydu üretiminde yeni safhaya geçtik

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türksat 6A'nın hizmete girmesiyle Türkiye'nin haberleşme uydusu üretebilen bir ülke konumuna yükseleceğini belirtti.

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