Cumhurbaşkanı Erdoğan: TÜRKSAT 6A ile uydu üretiminde yeni safhaya geçtik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TÜRKSAT 6A ile uydu üretiminde yeni safhaya geçtik. Yerli, milli haberleşme uydumuz 6A mevcut uyduların yedeklenmesini sağlayacak ve kapasiteyi artıracaktır." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türksat 6A'nın hizmete girmesiyle Türkiye'nin haberleşme uydusu üretebilen bir ülke konumuna yükseleceğini belirtti.
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