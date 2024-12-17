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Spor, Basketbol

Letonyalı 32 yaşındaki eski milli basketbolcu Janis Timma, yaşamını yitirdi

Darüşşafaka'da geçen sezon forma giyen Letonyalı eski milli basketbolcu Janis Timma, 32 yaşında hayatını kaybetti.

Emre Doğan  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
Letonyalı 32 yaşındaki eski milli basketbolcu Janis Timma, yaşamını yitirdi

İstanbul

Letonya Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada Timma'nın yaşamını yitirdiği belirtilerek ailesine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Eşinden ayrıldıktan sonra zor zamanlar geçirdiği iddia edilen Janis Timma'nın Rusya'nın başkenti Moskova'da bir apartman dairesinde ölü bulunduğu bildirildi.

Timma'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle birçok kulüp ve basketbolcu başsağlığı mesajı yayımladı.

Letonyalı basketbolcu, kariyerinde Baskonia ve Olympiakos'un da arasında yer aldığı birçok takımda görev yaptı.

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