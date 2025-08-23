A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Karadağ'ı yendi

İstanbul
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği, karşılıklı basketlere sahne olurken ay-yıldızlı takım Cedi Osman, Alperen Şengün ve Şehmus Hazer'in etkili oyunuyla birinci periyodu 26-24 önde tamamladı.
Başa baş geçen ikinci çeyrekte Alperen Şengün ile skor üreten milliler, Karadağ'a savunmada karşılık veremedi ve soyunma odasına 49-47 geride girdi.
İkinci yarıya hücumda iyi bir başlayan Türkiye, özellikle Alperen Şengün'ün üstün performansıyla final periyoduna 12 sayılık (76-64) avantajla gitti.
Son çeyrekte oyun ve skor üstünlüğünü sürdüren A Milli Takım, mücadeleyi 96-85 kazandı.
Bakan Bak, milli maçı izledi
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ay-yıldızlı takımın Karadağ ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını yerinde izledi.
Bakan Bak, Basketbol Gelişim Merkezi'nde (BGM) oynanan özel maçı, saha kenarından takip etti.
Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Yönetim Kurulu üyelerinden aynı zamanda Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, karşılaşmayı birlikte seyretti.
Maç sonunda soyunma odasına inen Bak, ay-yıldızlı takıma Avrupa Şampiyonası öncesi başarı diledi.
Alperen Şengün'den 26 sayı
A Milli Takım'ın Karadağ ile oynadığı karşılaşmada milli oyuncu Alperen Şengün, performansıyla maça damga vurdu.
Müsabakada 27 dakika 26 saniye süre alan NBA patentli ay-yıldızlı basketbolcu, 26 sayı, 11 ribaunt, 2 asist ve 4 top çalma ile oynadı.
Ay-yıldızlı takımda Cedi Osman 19 sayı, Şehmus Hazer ve Futkan Korkmaz ise 10'ar sayıyla mücadele etti.
Basketbol Gelişim Merkezi kapalı gişe
Türkiye-Karadağ hazırlık maçına basketbolseverler büyük ilgi gösterdi.
Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki (BGM) 10 bin kapasiteli ana salonda oynanan müsabakanın biletleri, maça saatler kala tükendi.
BGM'de tribünler Türk bayraklarıyla donatılırken kapalı gişe oynanan karşılaşmada taraftarlar, ay-yıldızlı bayraklarla milli maç heyecanını yaşadı.
Başantrenör Ergin Ataman: Şampiyonaya hazırız
Müsabakanın ardından başantrenör Ergin Ataman, Türkiye Basketbol Federasyonu Sportif Direktörü Alper Yılmaz ve oyunculardan Adem Bona, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Maçın ilk yarısında savunmada sertlikten uzak olduklarını belirten Ataman, "Konsantrasyonumuz düşüktü. O yüzden özellikle ikili oyunlarda çok hata yaptık. Simonovic'in attığı üçlüklere engel olamadık ve ilk yarıda 49 sayı yedik. Bir türlü maçın temposunu yakalayamadık. İkinci yarı öncesinde devre arasında konuştuk. İkinci yarı daha sert, daha akıllı, oyun kuruculara baskı yaparak dış şutlara konsantre olarak kontrolü elimize aldık. Alperen ve Cedi'yi hücumda çok iyi kullandık. Netice olarak 3. ve 4. periyodun sonuna kadar ana rotasyondaki oyuncularla çok iyi oynadık. Şampiyonaya hazırız." diye konuştu.
Basketbolseverlerin, Basketbol Gelişim Merkezi'nde maçta oluşturduğu atmosferden de bahseden Ergin Ataman, "Roller yüzde 90 belli oldu. Bu akşam Larkin ile Ömer Faruk'u kullanmadık. Hafif rahatsızlıkları ve sakatlıkları vardı. Onların da katılmasıyla daha güçlü hale geleceğiz. Hedefimizi konuştuk, ilk maçtan itibaren her maçı kazanmak için mücadele edeceğiz. Bugün güzel bir atmosfer vardı. Hazırlık maçında, salon Türk bayraklarıyla doluydu. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Güzel bir galibiyet oldu. Sonuçta Karadağ, şampiyonanın iddialı ekiplerinden biri. Kendi sahamızda biraz daha ileriye gidebildiğimizi gördük. Bu şekilde devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.
Alper Yılmaz: Artan bir grafiğimizin olması bizim için sevindirici
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Sportif Direktörü Alper Yılmaz, milli takımın şampiyona öncesinde artan bir grafiğe sahip olmasını sevindirici bulduğunu belirtti.
Karadağ maçıyla Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladıklarının altını çizen Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:
"Pazartesi günü Letonya'ya hareket edeceğiz. Takımda ufak tefek sakatlıkların haricinde problemlerin olmaması bizim için mutluluk verici. Son 12 kişiye hocamız ve ekibi, bugün karar verecek. Yarın büyük ihtimalle tam kadromuzu açıklıyor oluruz. Elimizden geleni yapacağız. Artan bir grafiğimizin olması bizim için sevindirici. Gruptaki bütün maçlar bugün de gördüğünüz gibi çok zor olacak. Şampiyonanın bütünü çok zor olacak. Elimizden geleni yapıp, adım adım giderek gruptan çıkıp, son 16, çeyrek final diye ilerlemek istiyoruz. Umuyorum ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek bütün ülkeyi mutlu ederiz."
Adem Bona: Güzel bir galibiyet aldık
Milli oyuncu Adem Bona, iyi oynayarak güzel bir galibiyet aldıklarını aktardı.
Maçın son çeyreğinde iyi savunma yaptıklarını aktaran 22 yaşındaki pivot, "Çok iyi oynadık. Güzel bir galibiyet aldık. Bundan sonra turnuvaya gidiyoruz. Bizim için kazanmak çok önemliydi. Son periyot takım olarak iyi oynadık. Bu galibiyet takımın morali için çok iyi oldu." diye konuştu.
Alperen Şengün ile uyumuna ilişkin soruya ise Adem Bona, "Alperen iyi oyuncu. Biz, 16 Yaş Altı Milli Takımı'nda da birlikte oynadık. Aramız iyi, iyi iletişimimiz var. Alperen, takım için önemli." yanıtını verdi.