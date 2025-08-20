Dolar
40.93
Euro
47.81
Altın
3,348.40
ETH/USDT
4,323.10
BTC/USDT
114,041.00
BIST 100
11,134.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

A Milli Basketbol Takımı'nın FIBA Dünya Kupası elemelerindeki son rakibi İsviçre oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'ndaki son rakibi İsviçre oldu.

Mutlu Demirtaştan  | 20.08.2025 - Güncelleme : 20.08.2025
A Milli Basketbol Takımı'nın FIBA Dünya Kupası elemelerindeki son rakibi İsviçre oldu

İstanbul

Katar'ın ev sahipliğinde 27 Ağustos-12 Eylül 2027 tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'nın Avrupa ön elemeleri sona erdi.

Grubunda ikinci sırayı alan İsviçre, Avrupa elemeleri C Grubu'nda Türkiye, Sırbistan ve Bosna Hersek ile eşleşti.

Milliler, elemelerdeki ilk tur maçlarını, 27 Kasım 2025 ile 5 Temmuz 2026 tarihleri arasında oynayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

FIBA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Danimarka, Gürcistan, Ukrayna, İspanya

B Grubu: Yunanistan, Karadağ, Portekiz, Romanya

C Grubu: Sırbistan, Türkiye, Bosna Hersek, İsviçre

D Grubu: Büyük Britanya, İtalya, İzlanda, Litvanya

E Grubu: Hırvatistan, Almanya, İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi

F Grubu: Letonya, Polonya, Avusturya, Hollanda

G Grubu: Macaristan, Fransa, Belçika, Finlandiya

H Grubu: Slovenya, Çekya, İsveç, Estonya

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya:Uyuşturucuyla mücadelede kararlılığın en görünür çıktısı, ele geçirilen madde miktarındaki tarihi seviye
Adana Seyhan'da biriken çöpler kötü kokuya neden oluyor
Çanakkale Gelibolu yangını, düzenli bakım yapılan ceviz bahçesini teğet geçti
Uluslararası fotoğraf yarışmasında AA foto muhabirleri 10 kategoride ödül kazandı
Zafer Haftası’nda TCG Anadolu gemisiyle Çanakkale’den İstanbul’a yolculuk düzenlenecek

Benzer haberler

A Milli Basketbol Takımı'nın FIBA Dünya Kupası elemelerindeki son rakibi İsviçre oldu

A Milli Basketbol Takımı'nın FIBA Dünya Kupası elemelerindeki son rakibi İsviçre oldu

Yiğit Arslan, EuroBasket 2025'te madalyayı gerçekçi bir hedef olarak görüyor

Basketbol milli takımlarının her sayısı bir fidana dönüşecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet