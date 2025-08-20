Dolar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026-2027 yıllarını kapsayan “8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri”ne ilişkin bakanlıkta açıklamalarda bulunuyor
Spor, Basketbol

Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu fikstür çekimi yapıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun fikstür çekimi yapıldı.

Bozhan Memiş  | 20.08.2025 - Güncelleme : 20.08.2025
Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Basketbol Gelişim Merkezi'nde (BGM) gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yönetim kurulu üyeleri ile Süper Lig kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

16 takımın mücadele edeceği ligde yeni sezon, 26 Eylül'de başlayacak. Normal sezon karşılaşmaları, 30 hafta sonunda 11 Mayıs'ta sona erecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın eleme müsabakaları sebebiyle bu sezon Süper Lig formatında değişikliğe gidildi.

Geçen sezon yapılan play-in uygulaması bu sezon olmayacak. Ligi ilk 8 sıra içinde tamamlayan ekipler çeyrek final maçlarında karşı karşıya gelecek. Bu turda 2 galibiyet alan ekip yarı final biletini alacak.

Yarı final ve final eşleşmeleri ise kazanılmış 3 maç üzerinden oynanacak. Geçen sezon yarı final serisi kazanılmış 3 maç üzerinden, final serisi ise kazanılmış 4 maç üzerinden oynanmıştı.

Ligde normal sezonu son 2 sırada tamamlayan takımlar ise küme düşecek.

Fikstür çekimi sırasında konuşan TBF Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Argüden, lige yeni yükselen Trabzonspor ve Esenler Erokspor'u tebrik ederken, Avrupa'da mücadele eden kulüplere de başarılar diledi.

TBF Sportif Direktörü Alper Yılmaz da ligin bu sezonki formatıyla ilgili bilgiler vererek bütün takımlara başarılar diledi. Açıklamaların ardından fikstür çekimi yapıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta müsabakalarının programı şöyle:

Aliağa Petkimspor-Karşıyaka

TOFAŞ-Fenerbahçe Beko

Bahçeşehir Koleji-Galatasaray MCT Technic

Beşiktaş GAİN-Türk Telekom

Manisa Basket-Mersinspor

Trabzonspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol

Anadolu Efes-Esenler Erokspor

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bursaspor Basketbol

