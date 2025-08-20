Dolar
Gündem

KVKK'den alacaklı vekillerine 'kişisel verilerin korunması" uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), alacaklı vekillerinin, borçlu kişilerin yakınlarına ait telefon numaralarına ulaşıp, borç bilgilerini paylaşmasının kanuna aykırı olabileceği ve idari para cezası gerektirebileceği uyarısında bulundu.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 20.08.2025 - Güncelleme : 20.08.2025
KVKK'den alacaklı vekillerine 'kişisel verilerin korunması" uyarısı

Ankara

KVKK'den yapılan açıklamada, kuruma ulaşan şikayetlerde, "alacaklı vekilleri tarafından borçlu kişilerin yakınlarının telefon numaralarına erişildiği, kişinin ad, soyad ve borç bilgilerini içerir kişisel verilerinin arama veya kısa mesajla yakınları ile paylaşıldığı" bilgisi iletildiği belirtildi.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre kişisel verilerin yalnızca kanunda öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde işlenebileceğine işaret edilen açıklamada, kişisel verilerin hukuka uygun, belirli ve meşru amaçlarla, ölçülü şekilde ve gerekli süre kadar işlenmesi gerektiği hatırlatıldı.

Kanun'un, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel verilerin işlenemeyeceğini hükme bağladığı hatırlatılan açıklamada, bu şartların dışında veri işlenmesinin ihlal sayılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, alacaklı vekilleri tarafından borcun tahsiline yönelik yapılacak işlemlerde, borçlu ya da ilgisi bulunmayan üçüncü kişilerin kişisel verilerinin Kanuna uygun şekilde işlenmesine dikkat edilmesinin önem arz ettiği vurgulandı.

