Gündem

Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bolu'nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Mehmet Emin Gürbüz, Varol Varlık  | 20.08.2025 - Güncelleme : 20.08.2025
Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: İsmail Kabasakal/AA

Bolu

Kıyaslar köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Çevre illerden de su tankeri takviyesi istenirken, Mengen-Devrek kara yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

