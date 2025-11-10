Dolar
42.23
Euro
48.84
Altın
4,083.06
ETH/USDT
3,601.00
BTC/USDT
106,250.00
BIST 100
10,843.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Ime Udoka'dan Alperen Şengün'ün performansına övgü

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets'ta başantrenör Ime Udoka, milli oyuncu Alperen Şengün'ün Avrupalı yıldızlarla karşılaştığında her zaman ekstra performans sergilediğini söyledi.

Yunus Kaymaz  | 10.11.2025 - Güncelleme : 10.11.2025
Ime Udoka'dan Alperen Şengün'ün performansına övgü

Londra

Rockets'ın deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 122-115 yendiği maçtan sonra konuşan Udoka, "Bu rekabetlerde gurur var, çünkü birbirlerini yıllardır tanıyorlar. Birbirlerini iyi tanımaları ve çok fazla maç yapmış olmaları, maçı biraz daha yoğun hale getiriyor. Doncic ve bu tür oyuncularla karşılaşmalarda her zaman ekstra bir şey olur." diye konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Alperen Şengün'ün Giannis Antetokounmpo'yu çok iyi savunduğunu belirten Udoka, "O ve Kevin Durant birbirlerini çok iyi tamamladılar ve dördüncü çeyrekte büyük bir başarı elde ettiler." dedi.

Rockets'ta, 39 dakika süre alan Alperen Şengün, 23 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle oynadı. Antetokounmpo ise 37 sayı, 8 ribaunt ve 3 asistle maçı tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sarıyer'de oyuncak silahla televizyon binasına giren zanlı yakalandı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı
Kocaeli'de karaya oturan gemideki yükün tahliyesine başlandı
Hatay ve Kilis'te bir günde 44 bin 50 fidan toprakla buluşturulacak
Bursa'da 3 milyon 250 bin fidan toprakla buluşacak

Benzer haberler

Ime Udoka'dan Alperen Şengün'ün performansına övgü

Ime Udoka'dan Alperen Şengün'ün performansına övgü

Basketbol Avrupa Ligi'nde 4. kez çift maç haftası heyecanı yaşanacak

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın Virtus Bologna'ya konuk olacak

Astor Enerji Şanlıurfa'nın hedefi Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde kalıcı olmak

Astor Enerji Şanlıurfa'nın hedefi Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde kalıcı olmak
Fenerbahçe Beko maçlarında İsrailli taraftarlar salona alınmayacak

Fenerbahçe Beko maçlarında İsrailli taraftarlar salona alınmayacak
Milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA'in MVP sıralamasında ilk 10'da

Milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA'in MVP sıralamasında ilk 10'da
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet