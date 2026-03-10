Dolar
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Basketbolda 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri yarın başlayacak

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'nda eleme heyecanı yarın başlayacak.

Emre Doğan  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
Basketbolda 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri yarın başlayacak

İstanbul

Dünya Kupası bileti alacak 11 takımın belli olacağı eleme turnuvaları Çin, Porto Riko, Türkiye ve Fransa'da düzenlenecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

A Grubu'na Çin'in Wuhan, B Grubu'na Porto Riko'nun San Juan, C Grubu'na İstanbul ve D Grubu'na Villeurbanne kentleri ev sahipliği yapacak.

4-13 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na ev sahibi ülkenin yanı sıra kıta şampiyonları Belçika (Avrupa), Avustralya (Asya), Nijerya (Afrika) ve ABD (Amerika), direkt katılma hakkı elde etti.

Eleme müsabakaları, 11-17 Mart'ta oynanacak. A, B ve C gruplarında kıta şampiyonları ile ilk 3 sırayı alan takımlar, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

Ev sahibi Almanya ile kıta şampiyonunun yer aldığı D Grubu'nda ise 2 ekip, Dünya Kupası vizesi alacak.

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde 4 grupta yer alan takımlar şöyle:

A Grubu: Mali, Güney Sudan, Brezilya, Belçika, Çekya, Çin (Ev sahibi).

B Grubu: Yeni Zelanda, Porto Riko (Ev sahibi), ABD, Senegal, İtalya, İspanya.

C Grubu: Macaristan, Türkiye (Ev sahibi), Arjantin, Avustralya, Kanada, Japonya.

D Grubu: Kolombiya, Filipinler, Almanya, Güney Kore, Fransa (Ev sahibi), Nijerya.


